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KAYSERİ (İHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 12:35 | Son Güncelleme:

Develi'de uyuşturucu operasyonu

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Develi'de uyuşturucu operasyonu
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Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 15 gram plaka esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İlimiz Jandarma Komutanlığı'nca ilçede yabancı uyruklu H.M'nin ikametinde yapılan aramalarda; 15 gram plaka esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. H.M. gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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