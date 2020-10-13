Develi'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre İlimiz Jandarma Komutanlığı'nca ilçede yabancı uyruklu H.M'nin ikametinde yapılan aramalarda; 15 gram plaka esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. H.M. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.