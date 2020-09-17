Deve kuşlarını hortumla su sıkarak serinletiyorlar

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 1997 yılında kurulan çiftlikte, deve kuşunun eti, derisi, yumurtası, tüyü üzerine akademik çalışmalar yapılıyor. 8'i dişi, 12 yetişkin deve kuşunun bulunduğu çiftlikte, üretim de yapılıyor. 2 dişi ve 1 erkek olarak gruplandırılan deve kuşlarının her bir grubu, 500 metrekarelik bahçe ile 100 metrekarelik kapalı alana sahip yerde kalıyor. Sıcak havada deve kuşları, bakıcıları tarafından hortumla su tutularak serinletiliyor. Günde 2 kere serinletilen deve kuşlarının bu anları ise çiftlik çalışanlarınca görüntülendi.