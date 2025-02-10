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‘Deve husumeti’ cinayetle sonlandı

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#Çanakkale#Ezine#Deve
‘Deve husumeti’ cinayetle sonlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 07:00

Çanakkale Ezine’de Kerim Özdemir (31), dün yapılması planlanan Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali öncesi, önceki gece düzenlenen yemek programına katıldı.

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Program sırasında telefonla aranması üzerine mekânın dışına çıkan Özdemir, burada Ayvacık’ta devecilik yapan Yalçın Can Ö. (25) ile tartışmaya başladı. Aralarında daha öncesinden deve satışı nedeniyle alacak meselesi bulunduğu öğrenilen Yalçın Can Ö., tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle tabancasını çıkarıp Özdemir’e ateş etti. Ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan Yalçın Can Ö., jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Olay nedeniyle Ezineli Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali’nin ertelendiği duyuruldu.

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#Çanakkale#Ezine#Deve

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