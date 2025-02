‘Deve husumeti’ cinayetle sonlandı

Haberin Devamı

Program sırasında telefonla aranması üzerine mekânın dışına çıkan Özdemir, burada Ayvacık’ta devecilik yapan Yalçın Can Ö. (25) ile tartışmaya başladı. Aralarında daha öncesinden deve satışı nedeniyle alacak meselesi bulunduğu öğrenilen Yalçın Can Ö., tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle tabancasını çıkarıp Özdemir’e ateş etti. Ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan Yalçın Can Ö., jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Olay nedeniyle Ezineli Yahya Çavuş Deve Güreşleri Festivali’nin ertelendiği duyuruldu.