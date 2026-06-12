×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Devasa para trafiği! 8 milyarlık işlem hacmi tespit edilmişti: Yoğun güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildiler

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#Gözaltı#Serik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 12:13

Antalya'nın Serik ilçesi merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve hesaplarında 8 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen 80 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Devasa para trafiği 8 milyarlık işlem hacmi tespit edilmişti: Yoğun güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildiler

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Samsun, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, Nevşehir, Aydın, Burdur, Kocaeli, Batman, Niğde, Şanlıurfa, Isparta, Manisa, Edirne, Muğla, Siirt, Hakkari ve Van olmak üzere toplam 27 ilde 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Devasa para trafiği 8 milyarlık işlem hacmi tespit edilmişti: Yoğun güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildiler

Haberin Devamı

1 YILLIK İŞLEM HACMİ 8 MİLYAR LİRA

MASAK incelemesinde; para transferine aracılık ettiği değerlendirilen 84 banka hesabında, 1 yıllık işlem hacminin 8 milyar lira olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Haziran sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözden Kaçmasın11 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 15 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi11 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 15 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiHaberi görüntüle

Devasa para trafiği 8 milyarlık işlem hacmi tespit edilmişti: Yoğun güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildiler

4 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenen operasyon kapsamında 80 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 80 şüpheli, bugün güvenlik tedbirleri eşliğinde Serik Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Devasa para trafiği 8 milyarlık işlem hacmi tespit edilmişti: Yoğun güvenlik tedbirleriyle adliyeye sevk edildiler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Operasyon#Gözaltı#Serik

BAKMADAN GEÇME!