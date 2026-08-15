Devasa gelirli dijital platformlara göstermelik cezalar: Denetim ve yaptırım zafiyeti gözler önüne serildi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+ gibi küresel aktörlerin karıştığı ihlaller zincirine karşı alınan kararlar, dijital alandaki denetim zafiyetini ve yaptırım modellerinin yetersizliğini yeniden tartışmaya açtı.

İHLAL LİSTESİ KABARIK: PORNOGRAFİDEN ÇOCUK İSTİSMARINA...

Üst Kurul geçtiğimiz günlerde; HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+'a LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendirme gerekçeleriyle idari para cezaları ile katalogdan çıkarma yaptırımları uyguladı.

Karara konu olan platformlar ve ihlal gerekçeleri şu şekilde kayıtlara geçti:

HBO Max: "Bang My Box: The Robin Byrd Story" adlı belgeselde cinsellik ve pornografinin sansürsüzce sergilenmesi, eş cinsel ilişkilerin meşrulaştırılması nedeniyle genel ahlak ve ailenin korunması ilkelerini ihlalden katalogdan çıkarma ve %3 idari para cezası aldı.

Haberin Devamı

Prime Video: "Spartacus: House of Ashur" dizisinde kanlı sahnelerin ve şiddetin bir "haz" unsuru olarak sunulması, insan bedeninin teşhiri ve evrensel ahlak dışı sahneler gerekçesiyle idari para cezasına çarptırıldı.

Netflix: "Heartstopper: Sonsuza Dek" yapımında eş cinsel yaşam tarzının estetik müzik ve efektlerle sevimli gösterilerek gençlere özendirildiği, Türk aile yapısına aykırı modellemeler sunulduğu tespitiyle katalogdan çıkarma ve %3 idari para cezası kesti.

Disney+: "A Teacher" dizisinde yetişkin bir öğretmenin reşit olmayan öğrencisine yönelik istismarının romantize ve erotize edilerek sunulması, çocuk istismarının sıradanlaştırılması riski taşıdığı gerekçesiyle kanunun en ağır maddelerinden birinden katalogdan çıkarma ve %5 idari para cezası uygulandı.

PLATFORMLARIN DEVASA GELİRLERİ KARŞISINDA SEMBOLİK CEZALAR

Ancak uygulanan 250 bin TL seviyesindeki para cezalarının platformların devasa gelirleri karşısında sembolik kalması gözlerden kaçmadı.

Milyonlarca abonesi bulunan ve milyar dolarlık hacimlere hükmeden bu platformlara verilen %3 ila %5 arasındaki idari para cezaları ile içerik bazlı katalogdan çıkarmaların, söz konusu şirketlerin yayın politikalarında ne kadar radikal bir değişim yaratacağı belirsizliğini koruyor.

Haberin Devamı

Kamuoyunda, toplumun manevi değerlerini ve çocukların ruhsal gelişimini doğrudan hedef alan bu tür ihlallere karşı daha radikal ve caydırıcı adımların atılması gerektiği görüşü öne çıkıyor.

DİJİTAL PLATFORMLAR ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK HER TÜRLÜ İÇERİĞİ YAYINLIYOR

CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun'a konuşan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Kırık da "Dijital platformlar küresel şirketler olması sebebiyle 'Ben her şeyi yaparım, her içeriği sunarım. Nasıl olsa abonelik sistemi var.' deyip ellerini kollarını sallayarak her türlü içeriği sunabiliyor. Ancak televizyonlarda bu içeriklerin binde biri yayınlansa otomatik olarak ceza ve yaptırımlarla karşı karşıya kalınıyor." vurgusunda bulundu ve sözlerine şöyle devam etti;

Haberin Devamı

"Ensest ilişkiler, müstehcenlik, pedofili, istismar, LGBT propagandası. Bununla birlikte suç, madde satışı, madde teşviki ne ararsanız buralarda mevcut. Çocuklar, gençler bu platformlardaki dizi ve içerikleri izlerken bunlardan etkilenebiliyor. İşte denetim sorunu burada ortaya çıkmaya başlıyor.

TÜRK MEDYASINI KORUMAK TOPLUMU KORUMAKTIR

Dijital bir emperyalizm ve aynı zamanda bu mecraların tekelleşmesini görüyoruz. Çözüm net ve açık. Bu mecralar daha sıkı denetime tabi tutulmalı. Artık beklenen reklam yasası mutlak suretle çıkartılmalı ve Türk medyası koruma altına alınmalıdır. Görüşü, fikri, zikri ne olursa olsun Türk medyasını korumak, toplumu korumak, toplumu korumak ülkeyi korumaktır"