DEVA’dan iki ödünç milletvekili

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Gelecek Partisi’yle birlikte ortak grup oluşturan Saadet Partisi, Meclis’te sandalye sayısının 19’a inmesi üzerine grup statüsünden düştü. Halen Saadet-Gelecek ortak grubunda, aslen CHP’li olan Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap da “ödünç” bulunuyor. Saadet ve Gelecek Partisi liderleri, grupta ortaklık sayısını üçe çıkarmak amacıyla DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmeler yapıyor. Anlaşma sağlanıncaya kadar Saadet’in Meclis’te grup olarak devam etmesi amacıyla DEVA Partisi’nden Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya ile Mersin Milletvekili Emin Ekmen’in Saadet Partisi’ne geçecekleri öğrenildi. Kaya, dün itibariyle henüz katılım dilekçesini vermediklerini ancak eğilimlerinin bu yönde olduğunu söyledi. Kaya, “Ana perspektifte üç lider de mutabık kaldı” dedi.

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Öte yandan dün, DEVA Partisi kurucularından, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da partisinden istifa ettiğini açıkladı. ◊ ANKARA