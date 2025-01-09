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DEVA’dan 2. istifa

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#DEVA Partisi#Selma Aliye Kavaf#İstifa
DEVA’dan 2. istifa
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 07:00

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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Kavaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle “Gelinen noktada parti yönetimi; çatı grup ve çatı parti organizasyonu içerisinde yer almaya karar verdi.  Siyasi yolculuğuma, çatı grup ve çatı parti yapısının dışında, inandığım değerler ve hedefler doğrultusunda devam edeceğim” ifadelerini kullandı. Ali Babacan’ın, Meclis’te ortak grup oluşturmak amacıyla Saadet Partisi ve Gelecek Partisi liderleriyle yaptığı anlaşmanın ardından Balıkesir milletvekili Burak Dalgın da önceki gün DEVA Partisi’nden ayrıldığını açıklamıştı.      

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#DEVA Partisi#Selma Aliye Kavaf#İstifa

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