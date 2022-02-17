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DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan’a müebbet ve 20 yıl hapis istendi

#Metin Gürcan#Hapis#DEVA Partisi
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan’a müebbet ve 20 yıl hapis istendi

Milli Savunma Bakanlığı ve MİT, Gürcan’dan elde edilen bilgi ve belgelerin ‘devlet sırrı’ kapsamında olup olmadığı sorusuna, ‘gizli kalması gereken bilgiler’ yanıtı gönderince savcılık yeni iddianame düzenledi. ‘Askeri ve siyasi casusluk’la suçlanan Metin Gürcan, müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

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DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame, eksikliklerin giderilmesinin ardından mahkemece kabul edildi. Yeni iddianamede hakkında müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezaları istenen Gürcan’ın ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri temin ederek, herkese sırf para uğruna açıkladığı’ öne sürüldü.

MİT VE MSB’NİN GÖRÜŞLERİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, gönderildiği mahkemece, Gürcan’ın paylaştığı bilgilerin ‘devlet sırrı’ olup olmadığının sorulmadığı gerekçesiyle iade edilmişti. Savcılık da Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan görüş istedi. Gelen raporlar üzerine yeniden hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. ‘Siyasal veya askeri casusluk’, ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçlarından müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istenen Gürcan hakkında gelen raporlar iddianamede yer aldı.

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10 VERİ GİZLİ BİLGİ KAPSAMINDA

MİT’in savcılığa gönderdiği yanıtta “Şüpheliye ait dijital materyal içeriklerinin sonradan incelendiği, yapılan değerlendirmelere göre 10 ayrı veri içeriğinin ‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgiler olduğu” ifadeleri yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı da 3 ayrı veri içeriğinin “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgiler olduğunu” bildirdi. Metin Gürcan, Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30 Mart’ta hâkim karşısına çıkacak.

DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan’a müebbet ve 20 yıl hapis istendi
Gürcan elçilik çalışanlarıyla buluşmasına ilişkin görüntülerin ardından Kasım 2021’de tutuklanmıştı.
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan’a müebbet ve 20 yıl hapis istendi

‘KAYNAK: GURMET’

İddianamede Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün, 31 Ocak 2022 tarihinde hazırlanan bir araştırma tutanağı içeriğine de yer verildi. Raporda, yabancı bir istihbarat servisinin resmi yazışmalarından Gürcan’dan ‘GURMET’ kod adlı ‘kaynak’ (haber elemanı) olarak bahsedildiği, yazışmaların değerlendirme bölümünde Gürcan’dan intikal eden bilgilerin güvenilirlik derecesinin ‘3’, doğruluk derecesinin ‘C’ olarak tasniflendiği, söz konusu yabancı istihbaratçıların kendi aralarında şüpheliden ‘kaynak’ olarak bahsettikleri belirtildi. Araştırma tutanağında Gürcan’ın bazı yabancı istihbaratçı olduğu iddia edilen kişilere gönderdiği iletilere de yer verildi.

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