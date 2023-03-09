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DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcan'ın yargılandığı dava, 15 Haziran'a erteledi

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#DEVA Partisi#Metin Gürcan#Dava
DEVA Partisi kurucu üyesi Gürcanın yargılandığı dava, 15 Hazirana erteledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 19:29

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın 'casusluk' suçundan yargılandığı dava, 15 Haziran'a erteledi.

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DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'casusluk' suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 Kasım 2021'de İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Gürcan, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Metin Gürcan hakkında Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Adli kontrol şartıyla tahliye edilen sanık Gürcan'ın, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı. Alınan bilgiye göre, mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık ve avukatlarına söz verdi. Sanık avukatları, heyetin asıl üyesi olan ve mazereti nedeniyle duruşmada hazır bulunmayan üye hakimin olduğu duruşmada savunma yapmak istediklerini ifade etti. Mahkeme, davayı 15 Haziran'a erteledi.

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#DEVA Partisi#Metin Gürcan#Dava

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