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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Masada beraber sandıkta ayrıyız

#DEVA Partisi#Ali Babacan#Sandık
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Masada beraber sandıkta ayrıyız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan dün, ittifak hesaplarını değiştirebilecek sürpriz bir çıkış geldi.

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Babacan dün sosyal medya hesabından, “Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun” açıklamasını yaptı. Babacan, düzenlediği basın toplantısında da “Biz bu konuyu bir süre takip ettik, her şey yazıldı, çizildi; bir sürü senaryo yazıldı. Parti teşkilatımızda, yönetimimizde istişareler yaptık ve nihai kararımızı da kamuoyu ile paylaşmış olduk” dedi ve özetle şunları söyledi:

PLANIMIZ ORTAK ADAY

“6’lı masayla ilgili bugüne kadar verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız. A planımız daha önce söz verdiğimiz gibi 6’lı masada bir ortak aday oluşturup, bir isim üzerinde mutabakatı sağlayıp, tek adayla seçimlere gitmek. O sözümüzün arkasındayız. Baraj derdimiz yok. 6’lı masadaki her partiyle işbirliği alanlarımızı geliştirmek, genişletmek konusunda iradeye sahibiz derken, bize gelebilecek farklı tekliflere, açık olduğumuzu, her zaman diyalogdan yana olduğumuzu ifade ediyoruz.”

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#DEVA Partisi#Ali Babacan#Sandık

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