MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
GeriGündem DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 20:54 | Son Güncelleme:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Abone Olgoogle-news

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.

Ali Babacan, "Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle