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DEVA Partisi: Ali Babacan, Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü

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#Devlet Bahçeli#MHP#Deva Partisi
DEVA Partisi: Ali Babacan, Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 15:39

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi.

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Partiden yapılan yazılı açıklamada, "DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi geçekleştirdi. Babacan, Devlet Bahçeli’nin geçirmiş olduğu ameliyat sonrası geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini kendisine iletti. Görüşmede iki lider, Sayın Bahçeli’nin önemli katkılarıyla mümkün hale gelen terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesiyle ilgili çağrıya dair görüşlerini de birbirleriyle kısaca paylaştılar" denildi.

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#Devlet Bahçeli#MHP#Deva Partisi

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