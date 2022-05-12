DEVA Partili Metin Gürcan tahliye edildi

Gürcan, ‘askeri ve siyasi casusluk’ ile devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama’ suçlarından tutuklanmıştı. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava, iddianamedeki bilgilerin devlet sırrı niteliği taşıdığı gerekçesiyle kapalı görülmeye başlanmıştı. Davanın dünkü 2’nci duruşmasında Gürcan, adli kontrol hükümleri getirilerek tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyeye itiraz edip Gürcan’ın yeniden tutuklanmasını istedi.