DEVA partili Gürcan’a ‘casusluk’tan gözaltı

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul’daki evinde gözaltına alındı. Gürcan, polisler eve geldiğinde Twitter hesabından yolladığı mesajda, “Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum. Polisler evde arama yapıyorlar. Şok oldum. Desteğinizi istiyorum” yazdı. Polisler, Bakırköy’deki evde arama yaptı. Gözaltına alınan Metin Gürcan sorgu için Ankara’ya götürüldü.

‘KADROLARIMIZI YILDIRAMAZLAR’

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, basın toplantısında Gürcan’ın gözaltına alınmasıyla ilgili şunları söyledi: “2020 yılındaki bir soruşturmaya dayanarak bu işlemin yapıldığı bilgisini aldık. Siyasi bir niyet varsa DEVA kadrolarını asla yıldıramazlar.” İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da “Başkalarının da gözaltına alındığı bilgisi vardır” diye konuştu.

2 GÜNLÜK GÖZALTI SÜRESİ

Metin Gürcan için savcılığın, emniyete iki gün gözaltı süresi verdiği öğrenildi. Dosyadaki gelişmelere göre süre uzatılabilecek.

Metin Gürcan, 1998 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. Özel Kuvvetler’de yetişen Gürcan 2016’da ordudan ayrıldı. Doktora çalışmasını 2018 yılında ‘Opening the Blackbox: Turkish Military Before and After July 15’ (Kara Kutu’nun açılımı. 15 Temmuz öncesi ve sonrası Türk Ordusu) adıyla kitap olarak bastı.