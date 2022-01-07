DEVA Partili Gürcan’a 20 yıla kadar hapis talebi

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29 Kasım 2021’de tutuklanan Gürcan’ın “yabancı istihbarat görevlilerine, gizlilik kurallarına riayet ederek, para karşılığında uzun süredir devlet sırrı mahiyetinde bilgi temin ederek paylaştığının anlaşıldığı” iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği iddianamede, MİT ihbar eden sıfatıyla yer aldı. 38 sayfalık iddianamede, MİT’in Gürcan’ın hakkında, “İspanya ve İtalya istihbarat servislerince 2016’dan itibaren haber elemanı olarak kullanıldığı, İspanya servisi tarafından kendisine kod isim verildiği, Türkiye’nin Suriye, Irak ve Libya’da sürdürdüğü operasyonlar ve siyasi partilerin faaliyetleri kapsamında raporlar verdiği” şeklinde ihbarda bulunduğu belirtildi.