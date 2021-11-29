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DEVA Parti'li Gürcan ’Siyasal ve askeri casusluk’ suçlamasıyla tutuklandı

#Metin Gürcan#Deva Partisi#Casus
DEVA Partili Gürcan ’Siyasal ve askeri casusluk’ suçlamasıyla tutuklandı

’Siyasal ve askeri casusluk’ suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, sağlık kontrolünün ardından getirildiği Ankara Adliyesi’nde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’na ifade verdi. Gürcan ifadesinde, uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalıştığını ve 2019 yılından itibaren talep eden kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini söyleyerek, bu danışmanlık hizmetlerini de Türkiye ve Türkiye’ye komşu bir çok ülkelere ilişkin verdiğini belirtti. Verdiği danışmanlık hizmeti kapsamındaki bilgilerin herkesin erişimine açık olduğunu ifade eden Gürcan, casusluk faaliyeti yürütmediğini ve gizli belgelerin paylaşımını yapmadığını savundu. Ankara’daki diplomatlarla olan görüşmelerinin sebebini ise o kişilerle düzenli olarak görüştüğünü, kendilerine analizler sunduğunu ve karşılığında para aldığını ifade etti.

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Savcılık sorgusunun ardından, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine sevk edilen Gürcan, ’gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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#Metin Gürcan#Deva Partisi#Casus

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