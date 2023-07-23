DEVA kurucusu Ramiz Ongun istifa etti

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Ongun partisini eleştirdiği Twitter’daki açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kıymetli yol arkadaşlarım; 1. olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada “Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazı tuzaklar olabilir” sözüyle teşkilatlarımıza dikkatli olmaları hususunda telkinde bulunmuş... Maalesef o tuzakları kuranlar dışarıdan değil, Deva Partisi’nin tam merkezinden çıkmıştır. Büyük ümitlerle kurulan Deva Partisi’nin ise enkaza dönüşmesine sebebiyet vermiştir. Milli hassasiyetlerin önemsenmediği, liyakat anlayışının dışına çıkıldığı, “vesayet” altında olduğu izlenimini üstünden atamayan bir yönetim anlayışının hakim olması nedeniyle, arzu ettiğimiz siyaset anlayışını gerçekleştirme imkânı kalmadığından kurucusu olduğum Deva Partisi’nden istifa ediyorum.”