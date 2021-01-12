Dev yolcu gemisinin yarÄ± gÃ¶vdesi Ä°stanbul BoÄŸazÄ±ndan 3 saatte bÃ¶yle geÃ§ti

2016 yÄ±lÄ±nda yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan dev yolcu gemisinin ana bÃ¶lÃ¼mlerinden biri olan â€˜â€™HULL 6284â€™â€™ Borda numaralÄ± gÃ¶vde bÃ¶lÃ¼mÃ¼, bu sabah saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda Karadenizâ€™den Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'na giriÅŸ yaptÄ± ve Levoli Green adlÄ± rÃ¶morkÃ¶rle boÄŸazdan geÃ§irildi. 2022 yÄ±lÄ±nda yapÄ±mÄ± tamamlanmasÄ± planlanan yolcu gemisine, Roma mitolojisine gÃ¶re 'Toprak Ana' anlamÄ±na gelen â€˜Tellusâ€™ adÄ± verileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

DiÄŸer bÃ¶lÃ¼mleri ile monte edilmek Ã¼zere Ä°talyaâ€™nÄ±n Ancona LimanÄ±'na gitmek iÃ§in rÃ¶morkÃ¶r eÅŸliÄŸinde Marmara Denizi'ne aÃ§Ä±lan yarÄ± gÃ¶vdenin boÄŸaz geÃ§iÅŸi, kÄ±yÄ±da bulunan vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan ilgiyle izlendi, bazÄ± vatandaÅŸlar o anlarÄ± cep telefonuna kaydetti.

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