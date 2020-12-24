Dev turna balığı yakaladı!

Barajda oltayla balık avlayan Fatih Bıyık, 13 kilogram ağırlığında 60 santimetre uzunluğunda turna balığı yakaladı. Yıllardır amatör balıkçılık yaptığını belirten Bıyık, "Barajda şansımı denemek için attığım oltaya bir şey takıldı. Önce ağaç kütüğü sandım. Oltayı çekince turna balığı olduğunu gördüm. İlk kez böyle büyük bir balık yakaladım. Çok mutlu oldum" dedi.