Dev tatbikat Bolu’da başladı

1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi’nde insani yardım ve arama kurtarma alanında çalışmalar yapan ve çok sayıda afette görev alan İHH İnsani Yardım Vakfı, ülkemizde ve dünyada meydana gelebilecek doğal afetlere etkin müdahale için kendisini sürekli geliştiriyor. Türkiye genelindeki 2 bine yakın gönüllüsü ile İHH, olası afet ve acil durumlara müdahale etmek için her an hazır bekliyor.









AFAD’ın 2019 yılını “Afetlere Hazırlık Yılı” olarak ilan etmesinin ardından İHH, bu alandaki çalışmalarını daha da arttırdı. Bu kapsamda İHH Afet Yönetim Komisyonuna bağlı İHH Afet ve Acil Durum Hizmet Birimleri, afetlere karşı hazırlıkların test edileceği 3. Ulusal Tatbikat’ını Bolu-Aladağlar mevkiinde gerçekleştiriyor. 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde Aladağlar’da konuşlanan ekipler, kurulan istasyonlarda arama kurtarma oyunları ve kurtarma çalışmaları yapıyor. Tatbikata Lübnan ve Irak’tan da gözlemciler katılıyor.









Tatbikat nedeniyle İHH, Aladağlar mevkiinde paraşüt eğitimi alan bir grubun uçaktan atladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alanda savrulup kaybolduğu bir senaryo kurdu. Senaryo gereği AFAD’dan gelen ihbar üzerine İHH Arama Kurtarma ekiplerine ve Afet Yönetim Hizmet Birimlerine çağrı yapıldı. AFAD’la yapılan koordinasyonun ardından koordinatlar alındı ve verilen mevkide arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. GSM operatörlerinin çekmediği ormanlık alanda ekiplerin farklı noktalara savrulduğu düşünülüyor. 20 kişinin kaybolduğu senaryoda hem karada hem de su altında çalışmalar yürütülüyor. Sarp ve zorlu bir arazinin yanı sıra ormanda vahşi hayvanlara karşı da dikkatli olunması gerekiyor.









Ekiplerin gelişimini artırmak ve afet yönetim alanında daha etkin olabilmeleri amacıyla düzenlenen 3. Ulusal Tatbikat, 3 gün 3 gece sürecek. Perşembe günü saat 23:00’da verilen alarmla tüm yurttan arama kurtarma ekipleri Bolu’ya intikal etti. Tatbikata 45 ilden, 500 arama kurtarma teknisyeni katılım sağlıyor. Tatbikat, koronavirüs nedeniyle halka açık olmayan ve şehirden uzakta bir alanda gerçekleşiyor. Tatbikata ayrıca Elazığ Depremi’ndeki enkaz çalışmalarında başarılarıyla kendinden söz ettiren İHH Arama Kurtarma Köpeği Altar ve Wolter da dahil oluyor. Tatbikatı, İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, İHH Arama Kurtarma ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, diğer İHH Yönetim Kurulu üyeleri ve İHH Arama Kurtarma Koordinatörü Emre Yerli bizzat yönetiyor.









“Afet yönetim bilinci oluşturuyoruz”

Tatbikata ilişkin açıklamalarda bulunan İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, “Bu tatbikat, sadece bir arama kurtarma tatbikatı değil. Bir afet yönetimi aslında” dedi ve ekledi:









“Tatbikatımız; lojistiğiyle, telsiz haberleşme sistemleriyle, sağlık, barınma ve destek hizmetleriyle birçok alanı kapsayan afet yönetimi şeklinde koordine edildi. Biz İHH olarak, bir STK olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın, afetlere hazırlık noktasında bilinçlendirilmesini istiyoruz. Artık afetle yaşamaya alışmamız gerekiyor. Gençlerimizle, yaşlılarımızla bu afetlere ne kadar hazır olursak olası bir afette insan ve kaynak kaybımız o kadar az olacak. Tamamına yakını gönüllülerden oluşan ekip arkadaşlarımız, AFAD koordinasyonunda sertifikalarını ve eğitimlerini büyük ölçüde almış kişilerden oluşuyor. Buradaki çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen hem valiliğimize hem belediyemize hem de diğer kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Umut ediyorum ki hem ülkemiz için hem kurumumuz için bereketli bir tatbikat gerçekleştiririz.”









7 farklı birim sahada

Bolu Aladağlar’daki dev tatbikata 7 farklı birim eşilik ediyor:

-İHH Off-Road Birimi

-İHH Motorize Birimi

-İHH Köpekli Arama Kurtarma Birimi

-İHH Sağlık Birimi

-İHH Amatör Telsizciler Birimi

-İHH Doğada Arama Kurtarma Birimi

-İHH Suda Arama Kurtarma Birimi