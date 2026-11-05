Dev şirketlerle yatırım buluşması

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Güney Kore'nin başkenti Seul'deki temaslarını tamamladı. Erdoğan, kentte teknoloji, elektronik, biyoteknoloji ve kimya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri ve beraberlerindeki heyetleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul kapsamında LG Electronics'in Üst Yöneticisi (CEO) Lyu Jae-cheol, Celltrion'un CEO'su Seo Jin-seok, SK Chemicals ve SK Plasma CEO'su Jaehyun Ahn ile Hyundai Motor Group CEO'su Chung Euisun ve beraberlerindeki heyetlerle bir araya geldi.

BAKANLAR DA YER ALDI

Erdoğan, temasları çerçevesinde ayrıca Samsung CEO'su Roh Tae-moon, Chemtronics Wits Yönetim Kurulu Başkanı Kim Bokyun ile Korea Electric Power Corporation'ın (KEPCO) Başkan Yardımcısı ve Küresel Yeni İşler Başkanı Chan-hyuk Chun ile beraberlerindeki heyetleri de kabul etti.

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Farklı heyetlerin görüşmelerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’la görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında Koreli şirketlere Türkiye’ye yatırım çağrısı yapmıştı. Güney Kore Devlet Başkanı da görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, nükleer enerji, savunma sanayisi, ticaret ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini genişletme kararı aldıklarını açıklamıştı.

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TÜRKİYE’YE DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere 2 Kasım’da gittiği Güney Kore’deki programlarını tamamladı. Kaldıkları otelden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Seul Seongnam Hava Üssü’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı buradan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Strateji ve İstihbarattan Sorumlu Bakan Yardımcısı Jeong Yeondoo ile Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız uğurladı.