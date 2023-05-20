Dev mısırın heykeltıraşı: Heykellerle üç çocuk okuttum

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İstanbul Alibeyköy’deki fıskiyeli dev mısır heykelinin heykeltıraşı Orhan Albaş, dijital içerik platformu GAİN’de Türkiye’deki estetikten uzak heykellerin konu edildiği ‘Heykel mi’ programındaki açıklamalarıyla gündem oldu. Heykeli kendisinin de beğenmediğini söyleyen Albaş’ın, “Önünden geçen 1 milyon kişiden 800 bini ‘Bu ne yaa’ diyor. Ben de diyorum. Ucundan su akması lazım, başka yerden akıtamazsın, evrensel bir şey. Resim, sanat, estetik, zarafet, kadın, sevmek, sevilmek günah… Ne bekliyorsun? Böyle bir yerde ben mısır heykeli yapmışım. Daha ne istiyorsun?” sözleriyle sosyal medyada olay oldu.

ARZ-TALEP MESELESİ

Hürriyet’e konuşan Albaş, eserlerinin estetikten uzak olduğu eleştirilerine şu sözlerle yanıt verdi: “Çok çalışan bir sanatçıyım. İstanbul meydanlarında 100 kadar heykel yaptım. Yine 500 kadar duvar resmim var. Genelde iktidar belediyeleriyle çalışıyorum. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ile de çalışıyorum. Belediye başkanlarına ‘Sanat mı yapayım yoksa duvar mı boyayayım’ diyorum. İddialı çalışmalar konusunda halkın tepkisinden çekiniyorlar. Ben de üç çocuk babasıyım. Para kazanmak zorundayım. Dolayısıyla belediye başkanları ne isterse onu yapıyorum. Yani arz-talep meselesi.

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ANATOMİ BİLGİM ÇOK İYİ

Anatomi bilgim çok iyi, insan resimlerim çok iyi. Son olarak Gülhane Parkı’nda havuzun mermerlerine motifler yaptım. Yoğurtçu Parkı’nda bir kadın heykelim de var. Bir resmi 1 günde de 1 ayda da tamamlayabilirsiniz. Önemli olan sizden ne istendiği. Örneğin şu sıra ABD’den çok talep alıyorum. 700 dolara yaptığım resmi 3 günde tamamlıyorum.

SANAT GÜNAH DEĞİLDİR

Resme günah deniyor, sanata günah deniyor, şarkı söyleyen kadına bile kötü gözle bakılıyor. Kuran’ı çok iyi bilen biriyim. Ancak maalesef sanata ‘günah’ denen bir toplum. Örneğin, bir belediyede heykel yapmıştım. Sonra başkan aynısını 5 ameleye yaptırdı. Çünkü bütçeler belli. Yine muhafazakâr bir ilçede bir duvara ağaçların arasından çıkan bir kadın resmi yapmıştım. Belediyeye ‘Bunu buradan kaldırın’ diye onlarca şikâyet gelmiş. Sonra onu değiştirip manzara resmine çevirdim. Ama bu işlerle de 3 çocuk okuttum. Ya aç kalıp kafayı yersin ya da bunu yaparsın. Neyse ki şu an rahatım ve beni tatmin eden işler yapıyorum.”

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ÜNLÜLERE RESİM DERSİ VERİYOR

- Aslen Kırklareli Keskinli olan Orhan Albaş, Ankara’da büyümüş. İmam hatip lisesinden mezun olduktan sonra, katsayı sorunu nedeniyle önce 2 yıllık makine teknisyenliği okumuş. Ardından Gazi Üniversitesi’nde 4 yıllık resim bölümüne geçip buradan mezun olmuş. Yurtdışında da resim eğitimi almış. 52 yaşında ve 20 yıldır İstanbul’da yaşıyor. Sultangazi’de resim atölyesinde onlarca öğrenciye eğitim veriyor. Neşe Karaböcek, Mustafa Kefeli, Kazım Albayrak ve Ahmet Paksoy gibi bazı ünlü isimler de kendisinden resim eğitimi almış. Albaş, 3 günde 15’er dakikalık eğitimlerle herkese resim yapmayı öğretebileceğini söylüyor.