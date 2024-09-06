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Dev kayalar yamaçtan koptu, TIR'lar hurdaya döndü

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#Heyelan#TIR#Artvin
Dev kayalar yamaçtan koptu, TIRlar hurdaya döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 14:09

Artvin'in Hopa ilçesi Esenkıyı TIR Parkında meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kayalar park halindeki tırların üzerine düştü. Hurdaya dönen tırlar içinde kimsenin olmaması facianın önüne geçmiş oldu.

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Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Esenkıyı mevkiinde bulunan tır parkında meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri park halinde olan 3 tıra isabet etti.

Dev kayalar yamaçtan koptu, TIRlar hurdaya döndü

Şans eseri tırın içinde kimsenin bulunmuyor olması büyük bir faciayı önlemiş oldu. Olay yerine gelen ekipler çalışmalarına başlarken, geçtiğimiz yıllarda yine aynı bölgede heyelanlar yaşanmış, park halindeki tırların üzerine dev kayalar isabet etmişti.

Dev kayalar yamaçtan koptu, TIRlar hurdaya döndü

2022 yılında ise Gürcistan'a gitmek üzere yol kenarında park halinde bekleyen tır, yamaçtan kopan dev kayaların altında kalmış sürücüsü hayatını kaybetmişti.

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Dev kayalar yamaçtan koptu, TIRlar hurdaya döndü

Dev kayalar yamaçtan koptu, TIRlar hurdaya döndü


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#Heyelan#TIR#Artvin

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