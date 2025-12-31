Dev iddianame mahkemede ‘Casperlar’a 223 müebbet

Haberin Devamı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 145’i tutuklu toplam 223 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası talep edildi.

​116 EYLEM 7 CİNAYET

Liderliğini ‘Hamuş’ lakaplı İsmail Atız’ın yaptığı örgütün, 2023-2025 yılları arasında 5 farklı ilde 116 ayrı suç eylemine karıştığı tespit edildi. İddianamede, 7 maktul ve 154 müşteki yer alırken; örgütün korkutma, sindirme ve şiddet yöntemlerini kullanarak hiyerarşik bir yapıda faaliyet gösterdiği vurgulandı.

Düzenlenen operasyonlarda uzun namlulu tüfekler, el bombaları ve çelik yelekler ele geçirilirken, şüphelilere; ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘örgüt kurma’ gibi çok sayıda suçlama yöneltildi. Hazırlanan ‘çatı iddianame’ incelenmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.