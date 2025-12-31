×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Dev iddianame mahkemede ‘Casperlar’a 223 müebbet
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 07:00

​İstanbul merkezli 15 ilde çökertilen ve kamuoyunda ‘Casperlar’ olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 145’i tutuklu toplam 223 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası talep edildi.

​116 EYLEM 7 CİNAYET

Liderliğini ‘Hamuş’ lakaplı İsmail Atız’ın yaptığı örgütün, 2023-2025 yılları arasında 5 farklı ilde 116 ayrı suç eylemine karıştığı tespit edildi. İddianamede, 7 maktul ve 154 müşteki yer alırken; örgütün korkutma, sindirme ve şiddet yöntemlerini kullanarak hiyerarşik bir yapıda faaliyet gösterdiği vurgulandı.

Düzenlenen operasyonlarda uzun namlulu tüfekler, el bombaları ve çelik yelekler ele geçirilirken, şüphelilere; ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘örgüt kurma’ gibi çok sayıda suçlama yöneltildi. Hazırlanan ‘çatı iddianame’ incelenmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

