Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

'CMA CGM Lisa Marie' adlı konteyner gemisi saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 300 metre uzunluğunda ve 49 metre genişliğindeki dev geminin boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 12 römorkörü de eşlik etti.

3 FUTBOL SAHASI UZUNLUĞUNDA

Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki gemi 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmek için Karadeniz'e açıldı.

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