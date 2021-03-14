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Özgür EREN -Hasan YILDIRIM İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 14.03.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

'CMA CGM Lisa Marie' isimli dev konteyner gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Konteyner gemisinin boğaz geçişine Kurtarma 12 römorkörü de eşlik etti.

'CMA CGM Lisa Marie' adlı konteyner gemisi saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 300 metre uzunluğunda ve 49 metre genişliğindeki dev geminin boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 12 römorkörü de eşlik etti.

3 FUTBOL SAHASI UZUNLUĞUNDA

Yaklaşık 3 futbol sahası uzunluğundaki gemi 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmek için Karadeniz'e açıldı.

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