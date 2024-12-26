×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dev gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Güncelleme Tarihi:

#ÇANAKKALE#Karadeniz#Gemi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 11:42

Karadeniz'de bulunan doğal gazın taşınması için derin sularda boru serim işlemi yapacak 'Castorone' Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru gitt.

Haberin Devamı

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin karaya çıkartılması için hem deniz hem de kara kısmında çalışmalar devam ediyor. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki derin sularda doğal gaz boru serim işlemi yapan 'Castorone' isimli gemi saat 08.45 sıralarında Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı.

Dev gemi, Çanakkale Boğazından geçti

Saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde olan dev gemi, Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı Kuzey-Güney yönlü saat 06.30 ile 18.30 arası gemi geçişlerine kapatıldı. Öte yandan geminin geçişişi sırasında 'KIYEM-1', 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-17', 'Kurtarma-18' ve ‘Türkeli’ römorkörleri eşlik etti. Yarın Filyos Limanı’nda olması beklenen gemi, Karadeniz Gaz Sahası'nda 2'nci faz için 155 kilometre boru döşeyecek. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÇANAKKALE#Karadeniz#Gemi

BAKMADAN GEÇME!