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Dev derbi ile eşzamanlı yasadışı bahis operasyonu

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#İstanbul#Yasadışı Bahis#Derbi
Dev derbi ile eşzamanlı yasadışı bahis operasyonu
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 07:00

FENERBAHÇE-Beşiktaş derbisi başlalamasıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Derbi öncesinde hareketlenen yasadışı bahis trafiğini hedef alan operasyonda, para akışına aracılık eden 1200 IBAN’a el koyulurken, 98 bin internet sitesine erişim engellendi ve 1048 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce ekipleri tarafından kapsamlı bir yasadışı bahis operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Türkiye’de faaliyet gösteren yasadışı bahis siteleri ile bu sitelerde kullanılan banka hesapları ve ödeme yöntemlerine yönelik teknik inceleme ve araştırma faaliyetleri yürütüldü.

Yapılan çalışmalar neticesinde; 345 farklı yasadışı bahis sitesi, bu sitelerde kullanılan 110 farklı ödeme yöntemi, finansal aracılık amacıyla kullanılan 1200 IBAN ile bahis faaliyeti ve bağlantılı yönlendirmelerde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi. Tespit edilen yaklaşık 98 bin internet sitesi hakkında, gerekli adli kararların alınması suretiyle erişimin engellenmesine karar verildi.

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1048 KİŞİYE SORUŞTURMA

Yürütülen çalışmalar kapsamında, yasadışı bahis sitelerince oyunculara para yatırma amacıyla sunulan banka hesapları tespit edildi. Söz konusu hesapların yasadışı bahis oynatılmasına ve yasadışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği belirlendi. 1048 ayrı gerçek ve tüzel kişiye ait toplam 1200 IBAN numaralı hesaba el konuldu, anılan 1048 kişi hakkında “7258 sayılı Yasaya Muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından soruşturma başlatıldı.

HESAPLARA EL KOYULDU

Soruşturma kapsamında, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararlar alınarak bankalara gerekli müzekkereler yazıldı. Suça konu banka hesaplarına el koyuldu.  

AKIN GÜRLEK’TEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, “Yasadışı bahis ve suç gelirlerine geçit yok” başlığıyla paylaşımda bulundu. Yasadışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerine dikkati çeken Gürlek, “Sporun heyecanını yasadışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Yasadışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

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#İstanbul#Yasadışı Bahis#Derbi

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