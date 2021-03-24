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Gündem
Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon) (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Dev dalgalara aldırış etmedi, suya atlayıp kurtardı

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Trabzon'un Sürmene ilçesinde 15 yaşındaki S.Ş. adlı kız çocuğu, iskeleden denize düştü. S.Ş., olayı görünce dev dalgalara aldırış etmeden üniformasını çıkarıp suya atlayan bekçi Hasan Kulaç tarafından kurtarıldı. O anları anlatan bekçi Kulaç, ''Suda ona sakin olmasını ve onu bırakmayacağımı söyledim. Sırtıma alarak, arkadaşların attığı ip yardımıyla kıyıya yanaştım. Deniz de dalgalı olduğu için kollarım ve bacaklarım biraz yaralandı. Kız kardeşimiz iyi olduğu için çok mutluyum'' dedi. Kurtarma anı saniye saniye görüntülendi.

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  • Denize düşen kızı bekçi kurtardı
  • Denize düşen kızı bekçi kurtardı
  • Denize düşen kızı bekçi kurtardı
  • Denize düşen kızı bekçi kurtardı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün ilçenin Çarşı Mahallesi kıyısındaki Sürmene İskelesi’nde meydana geldi. İskeledeki S.Ş., dengesini kaybedip denize düştü. Çevrede devriye görevi yapan bekçilerden Hasan Kulaç, durumu fark edip üzerindeki üniformayı çıkararak suya atladı. Diğer bekçiler ise sağlık ekiplerine bildirdi.

Kulaç, suda çırpınan S.Ş.'yi kıyıya çıkardı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Ş. hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada kurtarma anı, cep telefon kamerası ile görüntülendi. Dev dalgalara aldırış etmeden suya atlayıp S.Ş.'yi kurtaran bekçi Hasan Kulaç'a çevredekiler teşekkür etti.

O ANLARI ANLATTI: ONU BIRAKMAYACAĞIMI SÖYLEDİM

Bekçi Hasan Kulaç, o anları Demirören Haber Ajansı’na (DHA) anlattı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Kulaç, “Düşen kız kardeşimizin yüzme bilmediğini, bunun için de korku ve panik içinde olduğunu gördüm. Üzerimi çıkarıp hemen suya atladım. Suda ona sakin olmasını ve onu bırakmayacağımı söyledim. Sırtıma alarak, arkadaşların attığı ip yardımıyla kıyıya yanaştım. Deniz de dalgalı olduğu için kollarım ve bacaklarım biraz yaralandı. Ama kız kardeşimizi sudan sağlam şekilde çıkartmayı başardım. Kız kardeşimiz iyi olduğu için çok mutluyum” dedi.

Dev dalgalara aldırış etmedi, suya atlayıp kurtardı
BEKÇİYE BAŞARI BELGESİ

Bekçi Hasan Kulaç, Vali İsmail Ustaoğlu tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi. Vali Ustaoğlu, fedakâr davranışından ötürü makamında ağırladığı bekçi Kulaç’a teşekkür etti.

Dev dalgalara aldırış etmedi, suya atlayıp kurtardı

 

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