Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dev dalgalar oluştu... Yolar göle döndü! Depremin vurduğu İskenderun’da manzara yine değişmedi

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#İskenderun#Su Baskını
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 12:50

11 ili vuran depremlerin ardından Hatay, İskenderun'da deniz ve yeraltı suları taşmış, yoları göle çevirmişti. Son günlerde etkili olan soğuk havanın etkisiyle de şiddetli lodos, denizde dev dalgalar oluşturdu. Denizin taşmasıyla kara ve deniz birleşti. Taşkın anında sahil şeridinde bulunan bir araç ise dakikalarca kurtarılmayı bekledi. O anları CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Doğukan Yıldırım ekranlara getirdi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ilk gününde denizde oluşan taşkın sonucu su baskınının yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde bu seferde aşırı yağış ve lodos nedeniyle kıyı şeridini tekrar su bastı. Atatürk Bulvarı ve Mete Aslan Bulvarı'nda bulunan birçok esnaf, taşkınlardan olumsuz şekilde etkilendi.

Dev dalgalar oluştu... Yolar göle döndü Depremin vurduğu İskenderun’da manzara yine değişmedi

EKİPLERİN HAREKET GEÇTİLER

Deprem nedeniyle kanalizasyon altyapısı çöken bulvarlarla ilgili konuşan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "Yaşanan su baskınları lodos sonrasında denizden gelen suyla yağmur suyu da birleşince çöken altyapı suyu tahliye edemiyor. Bu nedenle de su birikintisi ciddi sıkıntı oluşturuyor. HATSU ekipleriyle görüştüm. Ekiplerin hareket geçtiler. Bizler de buradayız" dedi.

Haberin Devamı

Dev dalgalar oluştu... Yolar göle döndü Depremin vurduğu İskenderun’da manzara yine değişmedi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#İskenderun#Su Baskını

BAKMADAN GEÇME!

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

#Meteoroloji
20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

20 bin Togg sahibi bugün belli olacak... 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu

#Togg