Dev dalgalar oluştu... Yolar göle döndü! Depremin vurduğu İskenderun’da manzara yine değişmedi

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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ilk gününde denizde oluşan taşkın sonucu su baskınının yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde bu seferde aşırı yağış ve lodos nedeniyle kıyı şeridini tekrar su bastı. Atatürk Bulvarı ve Mete Aslan Bulvarı'nda bulunan birçok esnaf, taşkınlardan olumsuz şekilde etkilendi.

EKİPLERİN HAREKET GEÇTİLER

Deprem nedeniyle kanalizasyon altyapısı çöken bulvarlarla ilgili konuşan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, "Yaşanan su baskınları lodos sonrasında denizden gelen suyla yağmur suyu da birleşince çöken altyapı suyu tahliye edemiyor. Bu nedenle de su birikintisi ciddi sıkıntı oluşturuyor. HATSU ekipleriyle görüştüm. Ekiplerin hareket geçtiler. Bizler de buradayız" dedi.

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