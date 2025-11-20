Deterjanlı kahve içince yoğun bakıma kaldırılmıştı! Temizlik malzemeleri nasıl ölümcül hale geliyor? ‘Sakın istifra etmeye çalışmayın’

Haberin Devamı

KAHVEYİ DETERJANLA HAZIRLADI

Ayben Özçilingir Turtura, önceki gün arkadaşıyla gittiği Beyoğlu’ndaki kafede Türk kahvesi siparişi verdi. Turtura kahveden ilk yudumu alır almaz aniden fenalaşarak tuvalete koştu. Kadın bir süre sonra nefes alamama ve dilinde uyuşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanede yapılan Turtura kostik madde zehirlenmesi şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Turtura’nın boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanıklar oluştu.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, işletmeden sorumlu kişilerin babası Engin Ö.'nün mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı koyduğu, kahveyi yapan Münire A.'nın ise kahveyi yanlışlıkla bu deterjan dolu şişeden hazırladığı belirlendi.

LAVABO AÇICI İÇEN BEBEĞİN KALBİ DURDU

Ayben Özçilingir Turtura’nın yaşadığı duruma benzer bir vaka İngiltere’de meydana geldi. Evde annesi temizlik yaparken peşinden giden ve lavabo açıyı alan 18 aylık Sam Anwar Alshameri ölümle burun buruna geldi.

Lavabo açıcıyı süt sanarak içen küçük bebekte anında hayati tehlike arz eden iç yanıklar oluştu. Aile bebeği hemen hastaneye götürdü ve acil servisteyken kalp krizi geçirdi. Üç dakika boyunca kalbi duran küçük Sam, doktorların müdahalesi ile hayata döndürüldü.

Küçük çocuğun solunum yolu, dudakları, ağzı ve dilinde ciddi yanıklar oluştu, 27 doktor ve hemşireden oluşan bir ekip hayatını kurtarmak için mücadele etti. Daha sonra iki ay yoğun bakımda kaldı ve yemek yiyemez, içemez, konuşamaz hale geldi; dudakları da yanıklar nedeniyle neredeyse tamamen kapandı.

Sam’in ağzı kapanmaya başladı ve artık yiyecek veya içecek yutamayacak kadar küçük bir boşluk kaldı. Doktorlar Sam'in burnundaki beslenme tüpünü çıkarıp doğrudan midesine kalıcı bir tüp yerleştirmek zorunda kaldılar.

Sam şimdi, acil rekonstrüktif cerrahi için bekleme listesinde. Bazı doktorlar ameliyatın mümkün olabileceğini, bazıları ise henüz çok erken olduğunu belirtiyor. Bazıları da daha önce Sam’inki gibi bir vakayla karşılaşmadıkları için bilmediklerini söylüyor.

Temizlik malzemelerinin yutulması maalesef hayati sonuçlar doğuruyor. Peki böyle bir durumda ilk yapılması gereken ne olmalı? Hastanede özellikle dikkat etmemiz gerekenler neler?

Acil Tıp Uzmanı Dr. Gültekin Akyol, temizlik malzemelerine ağız yoluyla maruz kalınması durumunda bilinmesi gereken kritik noktaları 5 soruda özetledi.

1- TEMİZLİK MALZEMELERİ YUTULURSA KİŞİNİN YA DA YAKINLARININ İLK YAPMASI GEREKEN MÜDAHALE NE OLMALI?

Hasta öncelikle bir yanma hissi duyacaktır. Ardından bir kusma isteği oluşacaktır. Burada kendini durdurması gerekiyor. Bir kere yemek borusunu yakarak geçen bu maddeler, kusma sırasında aynı şekilde tekrarlayan yanıklara neden olacaktır. Hızlı bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna ulaşılması gerekiyor.

2- HASTANEYE GİDİLDİĞİNDE ÖZELLİKLE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR ŞEY VAR MI?

En büyük zorluğu maddenin ne olduğu konusunda yaşıyoruz. Genel bir yönetim şekli olsa bile maddenin özelliğine göre ek müdahaleler yaparak daha etkili tedavi sağlayabiliriz.

3- BU TARZ VAKALARDA DOKTORLAR NE GİBİ MÜDAHALELERDE BULUNUYOR? TAKİP EDİLMESİ GEREKEN PROSEDÜRLER NELER?

Herkesin mide yıkanması gibi bir beklentisi oluyor ancak alınan maddeye göre müdahale değişebiliyor. Hastanın kusmasını istemediğimiz için mide yıkama işlemi yapmayıp mide koruyucu tedavi ile takip edebiliyoruz.

Bunun dışında hasarı tespit etmek için uygun zamanda endoskopi (yemek borusu düşünüyorsak) veya bronkoskopi (hava yolu hasarı düşünüyorsak) planlayabiliyoruz. Ancak temas süresine göre dokularda oluşacak hassasiyet sebebiyle hemen yapılmayıp beklenebilir.

Sonra ortaya çıkabilecek perforasyon (delinme) nedenli hastayı mutlaka yakın bir şekilde takip ediyoruz ve enfeksiyonlara karşı antibiyotik başlıyoruz.

4- EĞER HASTANE "SORUN YOK" DEYİP MÜDAHALE ETMEZSE HANGİ DURUMLARDA ŞÜPHELENMELİ VE TEDAVİ İÇİN ISRARCI OLMALIYIZ?

Korozif madde (aşındırıcı veya yüzeyi tahrip edici özelliklere sahip kimyasal maddeler) maruziyeti kesinse hasta yatırılıp takip edilecektir. Ancak her şey iyi gitse bile taburcu olduktan sonra problemler çıkabilir.

Nefes darlığı, şiddetli karın ağrıları perforasyon bulgusu olarak görülebilir. Hızla en yakın sağlık merkezine başvurulması gerekiyor. Uzun dönemde hasara bağlı yutma güçlükleri gelişebilir. Bu hastalar da endoskopi ile stent işlemi yapılarak takip edilebilir.

5- PEKİ TEMİZLİK MALZEMELERİNİN İÇİLMESİ NASIL ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR?

Yemek borusuna ve mideye oluşturduğu yakıcı etkiler sebebiyle delinmelere neden olabiliyor. Ayrıca yaralar oluşturarak uzun dönemde yeme güçlüğü ortaya çıkartıyor. Bunun dışında hava yolu ile temas ederse buradaki delinmeler ani nefes darlığı ve ölümlere neden olabiliyor.