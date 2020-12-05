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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 11:47 | Son Güncelleme:

Deterjan yüklü TIR'ın dorsesi yandı

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Deterjan yüklü TIR'ın dorsesi yandı
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AKSARAY’da deterjan yüklü TIR'ın dorsesi seyir halinde iken belirlenemeyen nedenle yandı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken tır şoförü Faruk Başak (40), ''Ankara’dan Irak’a deterjan götürüyordum. Toplam 22 ton yüküm vardı. Bunun 11 tonu yangında kullanılamaz hale geldi" dedi.

Deterjan yüklü TIRın dorsesi yandı
Yangın, saat 09.40 sıralarında Aksaray- Adana kara yolu Tacin Mahallesi yakınlarında çıktı. Ankara'dan Irak'a deterjan taşıyan Faruk Başak yönetimindeki 33 AFA 324 plakalı TIR'ın dorsesi seyir halinde iken belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Alevleri fark eden Başak, TIR'ı emniyet şeridine park edip, çekici bölümünü dorsesinden ayırıp itfaiyeye haber verdi. Yoldan geçen sürücülerde, yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

11 ton deterjanın kullanılmaz hale geldiğini belirten sürücü Faruk Başak, ''Geceyi Aksaray’a 50 kilometre kala bir tesiste geçirdim. Daha sonra yola çıktım. Dorse kısmının yukarısından alev aldı. Toplam 22 ton yüküm vardı. Bunun 11 tonu yangında kullanılamaz hale geldi'' dedi.

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