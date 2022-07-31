Detaylarını Hürriyet duyurmuştu... Bakan Kurum tarih verdi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), kuruluşunun 70’inci yılı nedeniyle Ankara’nın Pursaklar ilçesinde oluşturulacak olan ‘Türk-İş Hatıra Ormanı’ için 980 bin metrekarelik alana 70 bin fidanın dikim törenini gerçekleştirdi. Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve çok sayıda sendikalı işçi ile 2014 yılında Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden yangınında hayatını kaybeden Ahmet Soluk’un eşi Eda Soluk katıldı.
Bakan Kurum’un fidan dikimi ile başlayan tören daha sonra diktiği fidana can suyunu vermesiyle devam etti. Törenin açılış konuşmasını yapan Kurum, Türkiye’nin 81 iline yapılacak olan ‘Sosyal Konut Projesi’nin gelecek ay itibariyle başlayacağı müjdesini vererek, “İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız.
Bu çerçevede aslında konutlarımızı yaptığımız alanlarla yüzde 50’sini yeşil alanlara terk ediyoruz. İçinde sosyal donatıları var, yeşil alanları var, camileri var, okulları var ve aslında medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modelini 81 ilimizde yaygın bir şekilde sürdürüyor olacağız” diye konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun en önemli örneğini işte bu 20 yıllık süreçte göstermiştir. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda da cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini önümüzdeki ay itibariyle açıklayacağız.
“AVRUPA’DA BİRİNCİ DÜNYADA İKİNCİ ÜLKE KONUMUNDAYIZ”
Türk-İş’in 70’inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 980 bin metrekarelik alan 70 bin fidan dikildiğinin altını çizen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu çorak arazide aslında tüm Ankaralıların burada gelip inşallah yıllar sonra bu ağaçların gölgesinde dinlenebileceği, eğlenebileceği bir alanı toprakla ağaçlarımızı buluşturmuş oluyoruz. Bu çerçevede yapmış olduğumuz bu iş aslında ecdadımızın bize emanet ettiği şehirleri daha da yeşil daha da güzel hale getirebilmek adına yapmış olduğumuz mücadelenin bir parçasıdır. Bugün Soma’da şehit olan işçi kardeşimizin eşiyle birlikte toprağa verdiğimiz bu fidanlar inşallah yıllar sonra çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin yapraklarının gölgesinde dinlenebileceği, huzurla vakit geçirebileceği alanlara dönüşecek.