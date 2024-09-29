Detaylar ortaya çıktı... Saatlerce dövmüşler

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Trabzon’un Of ilçesinin ünlü “Çakır/Çakıroğlu” ailesine mensup İlker Çakıroğlu’nun cesedi 30 Ocak akşamı Koç Üniversitesi hastanesinin otoparkında bulunmuştu. Ağır şekilde darp edildiği anlaşılan Çakıroğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesiyle dava açıldı. Detaylar iddianamede yer aldı.

“ADIMI KULLANDIN, PARA KOPARDIN”

İlker Çakıroğlu’nun eşi Özlem Çakıroğlu’nun iddianamedeki ifadesine göre İlker Çakıroğlu’nun avukatı Bülent Aybir, Şişli’deki bir otelin yüzde 5 hissesine ortak oldu. Bir süre sonra Saral soyadını kullanan birileri ise Aybir’in payını kendilerine devretmesini istediler. Bundan korkan Aybir‘güçlü bir soyadına sahip olan’ müvekkili ve arkadaşı İlker Çakıroğlu’na ‘Payımın yarısını size devredeyim, benim ortağım olduğunuz bilinirse Sarallar bana bulaşmaz’ dedi. Bir protokol yapıldı ve hisse Çakıroğlu’na devredildi. Yine Özlem Çakıroğlu’nun ifadesine göre Bülent Aybir bu süreçte kendilerinin haberi olmadan Fuat Çakır’ın da ismini kullanarak ortaklarından ‘para koparmaya’ başladı. İddialara göre ortada 50 milyon liralık bir para vardı.

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“FUAT ABİM GÖRÜŞECEK”

Bu durum Fuat Çakır ve kardeşleri tarafından öğrenilince Ayhan Çakır, akrabası İlker Çakıroğlu’nu arayarak ‘Ortağın bizim adımızı kullanarak birilerini tehdit edip para alıyormuş’ dedi. İddianamedeki ifadeler ve olay akışına göre Fuat Çakır bundan İlker Çakıroğlu’nu sorumlu tuttu. Telefonla ve yüz yüze yapılan görüşmelerde İlker Çakıroğlu kendisinin bir dahli olmadığını, ortağının yaptıklarından da haberinin olmadığını söyledi. Ancak Fuat Çakır ikna olmadı. Olay günü de Ayhan Çakır arayarak ‘Fuat Abim seninle görüşecek’ diyerek görüşmeye çağırdı.

SAATLARCE DARP EDİLDİ

İlker Çakıroğlu, Fuat Çakır’ın Karaköy’deki meyhanesine gitti. Meyhanede çalışan tanıklardan birinin ifadesine göre Fuat Çakır ile görüşmek için odasına girer girdikten sonra Fuat Çakır onu darp etmeye başladı. Daha sonra adamlarının getirdiği sopalarla darp devam etti. Bu sırada İlker Çakıroğlu ‘Abi ben bir şey yapmadım’ diyerek darptan kurtulmaya çalışıyordu. O anlarda alt katta olduğunu söyleyen tanık ifadesinde ‘Sopa sesine benzer ses geliyordu. Bu sopa sesi yaklaşık yarım saat sürdü. Daha sonra benimle çalışan Talha’ya müziğin sesini açmasını söylediler. Müziğin sesinin açılmasıyla yukarıdaki sesleri duymadım fakat sopa sesini duyuyordum. Bir ara cam kırılma sesi de geldi. Fuat Çakır asma kattan inince sesler kesildi” diyerek şahit olduklarını anlattı. Tanık ifadesine göre Fuat Çakır’ın adamları daha sonra da İlker Çakıroğlu’nu dövmeye devam etti.

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YOLDA FENALAŞTI

Kamera kayıtlarına göre İlker Çakıroğlu 00.56’da girdiği mekandan 05.35’teyürümekte zorlanarak yanında FuatÇakır’ın iki adamıyla çıkıp, arabasına götürüldü. Oradan da Kızıltoprak’ta Çakır kardeşlerin kıraathanesine geçtiler. 07.15’te Beylikdüzü’ndeki evine götürülmek üzere oradanayrıldılar. Ancak İlker Çakıroğlu Topkapı civarında ağırlaşınca arabadakiler telaşlandı ve onu yakındaki Koç Hastanesi’nin otoparkına araba içinde bırakarak ortadan kayboldular. İlker Çakıroğlu’nun cesedi aynı gün 20.43’te bulundu.

“DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER”

İddianamenin sonuç bölümüne göre Fuat Çakır, Adnan Uçarkanat, Hamza Ünlü, İlhan Yıldız, Mehmet Taşkın, Melih Vural ve Menderes Çakıroğlu “eylem ve fikir birlikteliği içinde hareket ederek silah niteliğindeki tahta benzeri cisim, yumruk ve tekmelerle” darp ederek İlker Çakıroğlu’nun iç kanama geçirerek ölümüne sebep oldular. Savcılık bu kişilerin “kasten öldürmek” suçundan müebbet, diğer sanıkların da onlara yardım etmek suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Fuat Çakır ve kardeşi Ayhan Çakır olaydan sonra kayıplara karıştı ve halen bulunamadı. Kalamış’taki bir çatışmada Susurlukçu Ziya Bandırmalıoğlu’nu vurarak öldüren Çakır bu suçtan “nefsi müdafaa” gerekçesiyle 2 yıl 8 ay ceza almış ve yaklaşık 1,5 yıl cezaevine kaldıktan sonra tahliye edilmişti.