Destici’yi kabul etti

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1 saat 40 dakikalık görüşme sonrası açıklama yapan Destici, “Cumhur İttifakı ile uyumlu şekilde ittifakımız ve çalışmamız devam ediyor. Bizim kendi arzumuz, kararımız, isteğimiz kendi adımızla, amblemimiz, adaylarımızla seçime katılma noktasında” dedi.

İTTİFAK SÜRPRİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz” demişti. Bu kapsamda, Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşmüştü. Kulislerde, Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Parti’nin de Cumhur İttifakı’na katılacağı konuşuluyor.