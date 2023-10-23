Destici’den Kudüs çıkışı 

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OLAYLI KONGRE

BBP’nin Ankara Spor Salonu’nda dün yapılan 12. olağan kurultayı öncesinde bir grup partilinin delegelerin bulunduğu alana girmek istemesi üzerine olaylar çıktı. Görevliler ve iki grup arasında arbede yaşanınca salona giren çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale ederek dışarı çıkardı. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan kurultayda konuşan Destici, Türkiye’nin Ortadoğu’da yayılma ihtimali olan savaşa karşı yeni bir göç akınına maruz kalmamak için sınırlarını ve tedbirlerini güçlendirmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

AYNI AKIBET SİZİ BULUR

“Bizim tarafımız açık ve nettir. Biz masum Filistin halkının, Gazzeli, kardeşlerimizin yanındayız. Çocuk, yaşlı, kadın, suçlu-masum ayrımı gözetmeden Gazze’ye bomba yağdıran, binlerce çocuğu, kadını acımasızca katleden siyonist, terörist İsrail’in karşısındayız. Bütün dünyaya sesleniyoruz; bu soykırımı durdurun. Arap Birliği’ne ve İslam dünyasına sesleniyoruz; bugün yaşananlara seyirci kalırsanız yarın aynı akıbet sizi de bulacaktır. ABD’ye de sesleniyoruz; İsrail’e verdiği kayıtsız şartsız destek yapılan soykırımın tarafı olmaktır.”

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BBP Lideri Destici partisinin olağan kurultayında kullanılan oyların 771’ini alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.