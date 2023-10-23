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Destici’den Kudüs çıkışı 

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#BBP#Filistin#ABD
Destici’den Kudüs çıkışı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 07:00

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Kudüs, tüm semavi dinler için kutsal sayılan bir bölgedir. Kudüs, tüm inanç grupları için bir sevgi ve barış merkezi haline getirilmelidir. Yok bunu sağlamayacaklar mı, yok buna İsrail izin vermeyecek mi, yok buna Amerika müsaade etmeyecek mi; o zaman yeni bir Selahaddin Eyyubi gelir Kudüs’ü fetheder ve Mescid-i Aksa’yı özgürleştirir. Bunu yapacak da Türkiye’dir, Türk milletidir” dedi.

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OLAYLI KONGRE

BBP’nin Ankara Spor Salonu’nda dün yapılan 12. olağan kurultayı öncesinde bir grup partilinin delegelerin bulunduğu alana girmek istemesi üzerine olaylar çıktı. Görevliler ve iki grup arasında arbede yaşanınca salona giren çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale ederek dışarı çıkardı. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan kurultayda konuşan Destici, Türkiye’nin Ortadoğu’da yayılma ihtimali olan savaşa karşı yeni bir göç akınına maruz kalmamak için sınırlarını ve tedbirlerini güçlendirmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

AYNI AKIBET SİZİ BULUR

“Bizim tarafımız açık ve nettir. Biz masum Filistin halkının, Gazzeli, kardeşlerimizin yanındayız. Çocuk, yaşlı, kadın, suçlu-masum ayrımı gözetmeden Gazze’ye bomba yağdıran, binlerce çocuğu, kadını acımasızca katleden siyonist, terörist İsrail’in karşısındayız. Bütün dünyaya sesleniyoruz; bu soykırımı durdurun. Arap Birliği’ne ve İslam dünyasına sesleniyoruz; bugün yaşananlara seyirci kalırsanız yarın aynı akıbet sizi de bulacaktır. ABD’ye de sesleniyoruz; İsrail’e verdiği kayıtsız şartsız destek yapılan soykırımın tarafı olmaktır.”

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BBP Lideri Destici partisinin olağan kurultayında kullanılan oyların 771’ini alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

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#BBP#Filistin#ABD

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