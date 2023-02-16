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Destici: Seçim yapılacak ama...

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#BBP#Mustafa Destici#TBMM
Destici: Seçim yapılacak ama...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 07:00

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken soruları da yanıtladı.

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Destici, seçimlerin deprem felaketi nedeniyle erteleneceğine yönelik iddialarla ilgili şöyle konuştu: “Cumhuriyet döneminin en ağır felaketini yaşadığımızı biliyoruz. Şu anda kimsenin seçimle ilgili gündemi endişesi olmaması gerekir. Demokrasinin gereği neyse o yapılacaktır. Anayasa, hukuk, demokrasi neyi gerektiriyorsa elbette ki seçimler yapılacaktır ama şartlar değerlendirildikten sonra oturup karar verilir. Ama şu anda seçim düşünecek durumda değiliz. Seçimler; anayasa, yasalar, hukuk ve demokrasi, afet de değerlendirilerek bir zamanda mutlaka yapılacaktır.” 

 

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#BBP#Mustafa Destici#TBMM

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