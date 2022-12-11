Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Destici: Parti olarak idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz

Güncelleme Tarihi:

#ADANA#TBMM#İdam
Destici: Parti olarak idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 17:53

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Parti olarak idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Kurşun sıkıp, bomba patlatarak masum insanları öldüren ve bunun emrini veren teröristler ve çocuklarımızı kaçırıp, tecavüz edip, öldüren sapıklar için bu cezanın geri getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen partisinin Adana İl Kongresi’ne katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Destici, Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen Binbaşı Mehmet Duman’a Allah’tan rahmet diledi. Destici, zincir marketlerin belirlediği fiyatların denetlendiğini, usulsüz durumlarda ise gerekli yaptırımların yapıldığını ve yapılacağını belirtti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Destici, kadınlar için 20 yıl çalışma 5 bin prim günü, erkeklerde ise 25 yıl çalışma ve 5 bin 500 prim günü dışında başka bir şart aranmaması gerektiğini söyledi.

‘ÇOCUKLAR MASUMDUR’

Destici, Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, ailesinin 6 yaşındayken Kadir İstekli’yle evlendirildiği iddiasına da değinerek, şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Küçük yaşta çocuklarımıza tacizi, tecavüzü ve istismarı her kim yapıyorsa; Allah onun belasını versin. Buna göz yumulmasını da asla kabul edemeyiz. Çocuklar masumdur ve bize Allah’ın emanetidir. Onlara sahip çıkmak bizim vazifemizdir. Büyük Birlik Partisi olarak idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Herkes için değil. Kurşun sıkıp, bomba patlatarak masum insanları öldüren ve bunun emrini veren teröristler için ve çocuklarımızı kaçırıp, tecavüz edip, öldüren sapıklar için bu cezanın geri getirilmesini istiyoruz.”

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimde BBP Adana İl Başkanı Ahmet Şahin, 300 oy ile güven tazeledi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ADANA#TBMM#İdam

BAKMADAN GEÇME!

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu
Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor! 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu?

#Marion Barter
Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI

BAKMADAN GEÇME!

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu
Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu

Gizemi çeyrek asırdır çözülemiyor! 51 yaşındaki ilkokul öğretmenine ne oldu?

#Marion Barter
Sosyal medyada yapay zekâ selfiesi çılgınlığı yaşanıyor Peki ne kadar güvenli | 8 SORU 8 CEVAP

Sosyal medyada "yapay zekâ selfie'si" çılgınlığı yaşanıyor! Peki ne kadar güvenli? | 8 SORU 8 CEVAP

#Lensa AI