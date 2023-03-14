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Destici: BBP Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girecek

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#ANKARA#TBMM#Seçim
Destici: BBP Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 17:57

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı çatısı altında 81 ilde seçimlere kendi amblemi ve adaylarıyla girecek" dedi.

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Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini hatırlatarak, "Biz, 2018'den beri Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Dün ve önceki gün Sayın Cumhurbaşkanımızın da bulunduğu toplantılarda, AK Parti ile heyetler halinde görüşmeler gerçekleştirdik. Cumhur İttifakı'nın alabileceği en iyi sonucu elde etmesi kadar depremden etkilenen illerimizde de seçim sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve bu illerimizde millet iradesinin sağlıklı şekilde sandığa yansıması gibi bir sorumluluğumuz var. Parti olarak da devlet olarak da tüm hazırlıkları buna yönelik olarak sağlıklı şekilde yürütüyoruz" dedi.

Destici, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin şunları söyledi:

"Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı çatısı altında 81 ilde seçimlere kendi amblemi ve adaylarıyla girecek. Cumhur İttifakı'na mümkün olan en yüksek katkıyı sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk hedefimiz Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanmak olacak. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanacağına yürekten inanıyorum. Seçimin ikinci ayağı olan milletvekilliği seçiminde ise hedefimiz Meclisimizde bugün olduğu gibi yine Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağlaması olacak. BBP olarak buna yüksek düzeyde katkı yapacağız. İnşallah BBP daha yüksek sayıda milletvekiliyle, grupla Mecliste temsil imkanı yakalayacak. Bütün hedefimiz, gayemiz, devletimizin bekası, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali. Bu yönde BBP dün olduğu gibi bugün de üzerine düşeni yapmış ve yapmaya devam edecek. Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanma ve TBMM'de çoğunluğu sağlama hedefiyle yolumuza devam ediyoruz." (DHA)

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#ANKARA#TBMM#Seçim

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