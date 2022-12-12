'Deste'li vurgun: 5 milyon TL dolandırdılar

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Diyarbakır merkezli bir dolandırıcılık çetesi, Instagram’da futbol maçları üzerine yüksek miktarlı bahisler kazandırdıklarına yönelik paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlara kendilerine para veren kişilere kazandırdıklarını belirttikleri deste deste para fotoğrafları koydu. Kendilerini telefonla arayan kişilerden aldıkları paralarla bahis oynayan çete ilk aşamada bu kişilere kazandıklarını söyleyerek güven verdi. Daha sonra daha yüksek para gönderirlerse daha fazla kazanacakları söylenerek yüksek paralar istendi. Yüksek meblağlı paraları alan çete üyeleri paraları çete üyelerinin hesaplarına yönlendirdi. Paralar zincirleme olarak çete üyelerinin hesaplarına yönlendirilerek ‘türbülans’ denilen sistemle izi kaybettirilmek istendi. Telefon konuşmalarında, “Para türbülansa girdi” diyen çete üyeleri paraları ATM’den çekti.

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‘LİMİT’ OPERASYONU

Çetenin 17 kişiden 5 milyon TL para alarak dolandırdığı tespit edildi. Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Limit’ adını verdikleri operasyon için düğmeye bastı. Diyarbakır merkezli İstanbul ve Antalya’da düzenlenen operasyonda çete yönetici ve üyesi 8 kişi gözaltına alındı.