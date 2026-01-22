"Destek verilse geçiyor"

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Çekmeköy’de gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’ne katıldı. Özgür Özel, CHP’li belediyeler tarafından yapılan hizmetleri anlatarak özetle şunları söyledi: “Buradan Türkiye’deki tüm emekçileri, tüm çiftçileri, tüm esnafları, tüm işsizleri, tüm gençleri Meclis’te emekliler için verilen mücadeleye omuz vermeye, destek vermeye davet ediyorum. Birazdan ben buradan inince hızla Meclis’e gideceğim. Ya bu gece (dün) sabaha karşı ya yarın (bugün) akşam saatlerinde Meclis’te oylama yapılacak. Aslında AK Parti dışında herkes o ücrete ‘sefalet ücreti’ diyor. CHP’nin, DEM’in, Yeni Yol’un ve MHP’nin milletvekili sayısı emeklilerin istediği maaşı geçirmeye yetiyor. AK Parti’nin 275 milletvekili var. MHP’nin 47. MHP, AK Parti’ye destek verince 300’ü onlar geçiyor, biz azınlıkta kalıyoruz. MHP bu tarafa destek verse, emekliler çoğunluğa geçiyor. Bir kez daha buradan herkesi sözünün arkasında durmaya, AK Parti’nin kara düzeninin değil emeklinin haklı talebinin, anasının ak sütü gibi helal zam talebinin arkasında durmaya davet ediyorum.

UÇAK YALANI ATTILAR

Hatırlayın Ekrem Başkan’a ‘yolsuz’ dediler olmadı. ‘PKK’lı’ dediler, ‘casus’ dediler tutmadı. Bütün yalanları ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ekrem Başkan’la baş edemediler. Diplomasını iptal ettiler. Bu kadar iftira ettiler. En son şimdi bir uçak yalanı çıkmıştı duydunuz mu? Bakın uçak yalanını attılar. Şimdi bu uçak yalanından ne haysiyet cellatlıkları yaptılar. Ne oldu biliyor musunuz? Çekmeköy’e nasip olsun bu da. O uçağın sahibi AK Partili çıktı, ‘Ben Reisçiyim’ dedi. Uçağı işleten AK Partili çıktı, ‘İmamoğlu‘na hiç vermedik. Biz siyasetten uzak durduk. Zaten AK Partiliyiz’ dedi. Sonra o uçakla gezen Murat Gülibrahimoğlu için ‘Ekrem İmamoğlu’nun adamı’ dediler, AK Partili çıktı. Önceki AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin 2019’a kadar ortağı, yani AK Parti’de iken İBB o zamana kadar ortağı çıktı. Şimdi çıkmış, diyor ki ‘2019’da bıraktım.’ Bizim burada anlattığımız adamın AK Parti ile ilişkisi. Yetmedi, daha önceden AK Parti İl Başkan Yardımcılığı yaptığı çıktı. İstanbul Valisi’nin bu kişiye daha geçen yıl devletin koruma polisini verdiği ortaya çıktı.

ARKADAŞLARIMA GÜVENİYORUM

Gözlerinin içine bakarak söylüyorum, ben arkadaşlarıma güveniyorum. Ekrem İmamoğlu masumdur. Arkadaşlarımız, başkanlarımız, bürokratlarımız masumdur. Kendine güveniyorsan tutuklu yargılamayı bitir, tutuksuz yargılamayı getir. Kendine güveniyorsan söz verdiğin gibi canlı yayını getir. TRT’den verilsin, isteyen kanallardan verilsin. Biz kendimize güveniyoruz.”

MİTİNGDE DEV TÜRK BAYRAĞI

CHP Lideri Özel kürsüde konuşurken mitinge katılanlar Türk bayrağına yapılan saldırıya alanda dev Türk bayrağı açarak tepki gösterdi.