Destansı mücadele anılacak ve tüm dünyaya anlatılacak

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında, milletin zaferini unutturmamak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir dizi program ve faaliyet düzenleniyor. Bu programlar çerçevesinde; bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesi anlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na çiçek bırakılmasıyla başlayacak. TBMM’de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı’na da katılması planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayıp saat 21.00’de de ‘Millete Sesleniş’ konuşmasını gerçekleştirecek.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NIN KOORDİNASYONUYLA...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu yıl etkinliklerle ilgili; bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle koordinasyon toplantıları düzenledi. Toplantılar sonucunda ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 2020 Yılı Etkinlikleri Strateji Belgesi’ hazırlanarak tüm kurumlarla paylaşıldı. Programlar, darbe girişiminin ve FETÖ’nün tüm yönleriyle etkin şekilde anlatılması; milletin direnişi, devletin mücadelesi ve demokrasi zaferine vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal hafızanın canlı tutulması ve yurtdışında 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması için planlandı. Etkinliklerin hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takibi ve raporlanması için de ‘15 Temmuz Proje Takip Sistemi’ kuruldu.

Yurtiçinde bakanlıklar ve kamu kurumları 1609, üniversiteler 521, sivil toplum kuruluşları 108; toplam 2 bin 238 program düzenlenecek. Yurtdışındaki 752 etkinlikle, yaklaşık 3000 etkinlik düzenlenmiş olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, genel koordinasyon görevinin yanında, 15 Temmuz ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında bir dizi program da düzenleyecek.

200 drone ile gösteri...

◊ Görsel bütünlüğün sağlanması amacıyla İletişim Başkanlığı’nca 15 Temmuz logosu başta olmak üzere kurumsal kimlik çalışması güncellendi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinde kullanılması için görsel materyaller 15temmuz.gov.tr adresinde erişime açıldı.

◊ 15 Temmuz için hazırlanan tasarım Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi’ne ve TCDD’ye ait yüksek hızlı trenlere giydirilecek.

◊ Hazırlanan görsellerin sosyal medya mecralarında, havalimanlarında, garlarda, THY’nin uçak içi ekranlarında yayımlanması sağlanacak.

◊ 15 Temmuz temalı kısa videolar tüm kamu kurumlarının internet sitelerinde gösterilecek.

◊ 15 Temmuz akşamı darbe girişiminin önemli noktalarından Kuleli yerleşkesinin duvarlarında video haritalama teknolojisiyle FETÖ’nün ihaneti, milletin mücadelesi ve şehitlerin kahramanlığı anlatılacak.

◊ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde de Türkiye’de ilk kez 200 drone ile 15 Temmuz temalı ışık gösterisi yapılacak.

◊ 15 Temmuz Zaferi Dijital Gösterim Merkezleri; Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır meydanlarında kurulacak.

Fahir Atakoğlu’ndan 15 Temmuz senfonisi

Türkiye’nin önemli bestecilerinden Fahir Atakoğlu, 15 Temmuz şehitlerinin anısına ve demokrasi zaferinin onuruna ‘15 Temmuz Destanı Senfonisi’ni besteledi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile düzenlenecek konser televizyon kanallarından, 15 Temmuz portalından ve sosyal medya mecralarından izlenebilecek.

Şahitler bu programda

15 Temmuz Instagram kanalında bir gün şehit, bir gün de gazi ailelerinin canlı olarak katılacağı ‘Şahitler Anlatıyor’ programı düzenlenecek. Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek programlarda şehit aileleriyle yapılan programın moderatörlüğünü 15 Temmuz şehitlerinden Prof. İlhan Varank’ın ablası, 15 Temmuz Derneği Yönetimi Kurulu üyesi Ayşe Arslantürk yapacak. Gazilerle olan programın moderatörlüğünüyse 15 Temmuz gazisi İlhami Çil üstlenecek. Ayşe Arslantürk

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde etkinlikler ve panel var

Dokuz Eylül Üniversitesi, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında beş gün boyunca rektörlük binasında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. 15 Temmuz saat 14.00’te ise ‘FETÖ Terör Örgütü’ başlıklı panel düzenlenecek. Panelde Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dr. Füsun Çoban Döşkaya, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın ve Ağır Ceza Hâkimi Sencer Levent katılacak. Panelin ardından lokma ikramı yapılacak.

Dünya başkentlerinin meydanlarında...

◊ Dünya başkentlerinin kalabalık meydanlarında dijital ekranlı araçlarla 15 Temmuz darbe girişimine dair görseller yayımlanacak.

◊ İletişim Başkanlığı’nın 2019’da başlattığı 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışmasının ödül töreni de bu yıl içinde olacak. Geçen yıl da dünyanın önemli kentlerinde darbeyle ilgili farkındalık oluşturmak için gösterimler yapılmıştı (ABD, New York).

III. Ahmet Çeşmesi’nde şerbet dağıtılacak

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik’ten alınan bilgiye göre 15 Temmuz’da İstanbul Valiliği himayesinde, saat 11.00’de, Edirnekapı’daki Şehitler Kabri ziyaret edilecek. Ardından saat 12.00’de İstanbul protokolü, III. Ahmet Çeşmesi’nde şerbet dağıtacak.

Saat 13.07’deki öğle namazını müteakip Sultanahmet Camisi’nde 251 hatim programı gerçekleştirilecek. Ayrıca tüm Türkiye’de il ve ilçe müftülükleri üzerinden de her ilçede bir camide 251 hatim programı yapılacak.

Dijital ortamlardan takip edilebilir

◊ FETÖ yapılanması ve darbe girişiminin uluslararası kamuoyuna anlatılacağı ‘15 Temmuz 15 Panel’ başlıklı seri ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Kazakistan, Çin, Katar, Arnavutluk, Güney Afrika, Bangladeş İspanya, Guatemala ve Etiyopya’da düzenlenecek. Paneller COVID-19 tedbirleri nedeniyle çevrimiçi yayımlanacak.

◊ İletişim Başkanlığı, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle basın mensuplarına 15 Temmuz ve terör örgütü FETÖ ile ilgili belgesel ve materyallerden oluşan bir kit gönderecek.

İzmir’de program mehteranla başlayacak

İzmir’de 15 Temmuz Demokrasi Bayramı ve Milli Birlik Günü saat 20.00’de Mehteran Takımı’nın belediye binasının önünden Konak Meydanı’na yürüyerek girmesiyle başlayacak. Ardından Kuran-ı Kerim okunacak ve tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması büyük ekranlar aracılığıyla yayımlanacak. Tüm etkinlikler COVID-19 tedbirleriyle gerçekleştirilecek ve demokrasi nöbetinin 50’şer kişilik gruplar halinde tutulmasına müsaade edilecek.

Anma sosyal medyada sürecek

Anti-Darbe Hekatonu ile darbelere çare olabilecek bir sistem için kodlama yarışması düzenlenecek. Böylece darbelere dair büyük verinin de oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz temalı koreografi etkinlikleri, arttırılmış gerçeklik uygulaması, hat sergisi ve kum sanatı performansı gerçekleştirilecek.

Şehitlerin kahramanlığını ve mücadelesini anlatan ‘Yiğitler Destanı’ türküsüyle birlikte kısa film, video ve ezgilerle sosyal medya mecralarında da milli birlik ve demokrasi zaferi anılacak.