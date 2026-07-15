Destansı direniş 10 yaşında: İhanet böyle geldi

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, varlığını dini değerler, ihtiyaç sahibi insanlara yardım, eğitim desteği gibi gösterse de asıl amacı ülke yönetimini ele geçirmek olan FETÖ, hedefine ulaşamayınca darbe için ilk fitilin ateşini

1 Kasım 2015 seçimleriyle yaktı. 15 Temmuz’a giden yolun taşları tam 8 ayda döşendi. Bürokrasideki varlığına çok güvenen FETÖ, bu gücü arkasına alarak siyasete girerek ülke yönetiminde kalıcı olmak istedi. Devleti yönetmeye giden yolda yapılacak her şey mubahtır diyerek birçok siyasi operasyona imza attı. Ancak örgüt, siyasete nüfuz etme çalışmalarının istediği gibi sonuçlanmadığını kasımdaki genel seçimlerde görünce, bir sonraki planını devreye sokmaya karar verdi. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen, o gün “darbe” kararını aldı.

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DARBE TOPLANTILARI ÇİFTLİKTE

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Genel seçimlerde bürokraside kurduğu gücün etki etmediğini gören FETÖ, B planını devreye soktu. Örgüt elebaşının talimatı ile darbe hazırlıkları başladı. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz’ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler de defalarca ABD’de Pensilvanya’daki çiftliğe giderek, darbe toplantılarına katıldı. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya’da tespit edilebilen üst düzeyde 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi. İlk toplantı 14-15 Kasım 2015’te Pensilvanya’da yapıldı. Adil Öksüz’ün ABD ziyareti sonrası, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytuluner’den oluşan cunta (darbe) heyeti kuruldu.

RÜTBELİ ASKERLERLE TOPLANTI

27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da rütbeli askerlerle ilk toplantı yapıldı. Ardından Adil Öksüz ve Kemal Batmaz toplantı raporunu aktarmak için Pensilvanya’ya gitti. 2016’nın ocak ile mart ayları arasında toplantı hareketliliği sürdü. 9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde Ankara’da rütbeli askerlerle seri toplantılar yapıldı. Bu toplantıların raporları da yine Pensilvanya’ya gidilerek iletildi. 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran’da Ankara’da FETÖ üyesi askerlerle darbe planlaması için yapılan toplantılar sürdü. 20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında toplantıları yürüten ekip Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç Pensilvanya’ya gitti. Son kritik talimatları alarak Türkiye’ye döndüler.

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ANKARA’DA SON GÖRÜŞMELER

Adil Öksüz’ün başkanlığında Ankara’da dört gün üst üste rütbeli askerlerle toplantılar yapıldı. 6-7-8-9 Temmuz 2016 da yapılan dört günlük toplantıda 15 Temmuz’da atılacak her adım belirlendi. Son rötuşlar yapıldı. Artık 15 Temmuz’a birkaç gün kalmıştı. Örgüt hiç durmadan darbeye hazırlanıyordu. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz’da örgüt elebaşı Gülen’i son kez görmek için Pensilvanya’ya gitti. Örgütün karargâhı olan çiftlikte darbe hazırlıkları için son değerlendirme toplantısı yapıldı, son talimatlar alındı. Darbe girişimindeki kritik iki isim vakit kaybetmeden İstanbul’a döndü.

DİRENİŞİ HESAPLAYAMADILAR

12-15 Temmuz 2016’da Ankara ve İstanbul’da FETÖ içinde eşzamanlı hareketlilik sürdü. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi’nde darbeci subaylarla son koordinasyon toplantıları yapıldı. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu’ndaydı. 14 Temmuz’da darbenin kilit sivil isimleri Ankara’ya geçti. 15 Temmuz için artık her şey hazırdı. Ancak darbecilerin hesaplamadığı halkın o gece sokağa çıkarak direnmesiydi.

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