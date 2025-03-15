DESKİ’den kritik 'su' açıklaması: Yaz aylarında su kesintisi yaşanabilir

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Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), şehrin en önemli su kaynaklarından biri olan Akbaş Barajı’nda doluluk oranının kritik seviyeye gerilediğini açıkladı. DESKİ’den yapılan açıklamada mevsimsel yağışlardaki düşüş ve kuraklık sebebiyle yaz aylarında su temininde aksama yaşanmaması için tüm imkanların seferber edildiği vurgulanırken, vatandaşların da su tasarrufuna özen göstermesi gerektiği hatırlatıldı.



KAPALI DEVRE SULAMA SİSTEMİNE İZİN VERİLECEK



Denizli Valiliği’nin tarımsal sulamada yüzde 50 su kullanım kısıtlaması çalışması olduğu ve kapalı devre damlama sulama sistemleri dışında sulamaya izin vermeyeceği bildirildi. Mevcut su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için yoğun mesai harcayan Büyükşehir DESKİ, bilinçli su tüketimi için vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir DESKİ’nin mesai mefhumu gözetmeden başta sondaj çalışmaları olmak üzere yeni su kaynaklarını devreye almak için tüm çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğü açıklandı.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN HAYATİ UYARI

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Konuyla ilgili açıklama yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Geçen yıl bu tarihlerde doluluk oranı yüzde 43’tü, ancak bugün geldiğimiz noktada yüzde 23 seviyesindeyiz. Yağışların yetersiz devam etmesi halinde yaklaşık 5 milyon ton su, yani şehrimizin bir aylık su ihtiyacını şimdiden kaybetmiş durumdayız. Eğer bu süreç böyle devam ederse yaz aylarında su kesintisi yaşamak zorunda kalabiliriz" dedi. Çavuşoğlu, suyun verimli kullanılması konusunda tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Umut ediyoruz ki yağışlar artar ve bu tehlikeden kurtuluruz. Ancak yağışların yetersiz kalması halinde su kaynaklarımızı dikkatli yönetmek zorunda kalacağız. Denizli halkı olarak hep birlikte suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.