Deşifre olunca vazgeçti... Samast adını değiştirmeyecek

Haberin Devamı

Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast’ın adını ve soyadını değiştirmek için dava açtığı ortaya çıkmıştı. Hürriyet, Samast’ın “Ali Eren Karadeniz” ismini almak istediğini ve dilekçesinde belirttiği gerekçeleri de yazmıştı. Bu haberin ardından Samast kanadından bir açıklama geldi. Samast’ın avukatı sürecin “deşifre” olduğunu, bu yüzden taleplerinden vazgeçtiklerini açıkladı.

‘SON AŞAMADAYDI’

Avukat Raşit Hodo, Hürriyet’e şunları söyledi: “Doğru yolu bulup, normal hayata dönmeye çalışıyordu. Ama bu haber çıkınca daha da stres oldu. Haklı olarak çok rahatsız bu durumdan. İsim değişikliği 6 aydır devam eden bir süreçti. Dosyada gizlilik kararı da vardı. Tam son aşamalara gelinmişti. Şimdi deşifre olunca artık bir anlamı ve manası kalmadı. Şimdilik Ogün Samast olarak devam edecek.”