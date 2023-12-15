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Deşifre olunca vazgeçti... Samast adını değiştirmeyecek

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#Ogün Samast#Raşit Hodo#Ali Eren Karadeniz
Deşifre olunca vazgeçti... Samast adını değiştirmeyecek
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 07:00

Adını ve soyadını değiştirmek için mahkemeye başvuran Ogün Samast, haberin Hürriyet’te çıkmasının ardından talebinden vazgeçti. Ogün Samast’ın avukatı Raşit Hodo Hürriyet’e “Tam son aşamalara gelinmişti. Ancak isim deşifre olunca artık bir manası kalmadı” diye konuştu.

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Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast’ın adını ve soyadını değiştirmek için dava açtığı ortaya çıkmıştı. Hürriyet, Samast’ın “Ali Eren Karadeniz” ismini almak istediğini ve dilekçesinde belirttiği gerekçeleri de yazmıştı. Bu haberin ardından Samast kanadından bir açıklama geldi. Samast’ın avukatı sürecin “deşifre” olduğunu, bu yüzden taleplerinden vazgeçtiklerini açıkladı.

‘SON AŞAMADAYDI’

Avukat Raşit Hodo, Hürriyet’e şunları söyledi: “Doğru yolu bulup, normal hayata dönmeye çalışıyordu. Ama bu haber çıkınca daha da stres oldu. Haklı olarak çok rahatsız bu durumdan. İsim değişikliği 6 aydır devam eden bir süreçti. Dosyada gizlilik kararı da vardı. Tam son aşamalara gelinmişti. Şimdi deşifre olunca artık bir anlamı ve manası kalmadı. Şimdilik Ogün Samast olarak devam edecek.”

 

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#Ogün Samast#Raşit Hodo#Ali Eren Karadeniz

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