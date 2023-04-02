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‘Derya’ya kıymaz’ dedi şikâyetçi olmadı

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#Ersin Tunçdemir#Derya Tunçdemir#Cinayet
‘Derya’ya kıymaz’ dedi şikâyetçi olmadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 07:00

Ersin Tunçdemir, kardeşiyle çıkan tartışmada araya giren yengesi Derya Tunçdemir’i tüfekle vurarak öldürdü. Eşi öldürülen Engin Tunçdemir, “Ağabeyimden şikâyetçi değilim. Derya’ya kıymaz o” dedi.

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Zonguldak’ta geçen yıl 10 Eylül’de, Engin Tunçdemir (40) ile ağabeyi Ersin Tunçdemir (43) arasında babalarının evi terk etmesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma, işlettikleri kömür ocağı ve yer meselelerinin de dahil edilmesiyle büyüdü. Ersin Tunçdemir, duvarda asılı olan av tüfeğini alarak kardeşinin gelmesini bekledi. Derya Tunçdemir (42), Ersin Tunçdemir'e engel olmaya çalıştı. İddiaya göre Ersin Tunçdemir'in elindeki tüfeğin ateş almasıyla Derya Tunçdemir hayatını kaybetti. Tutuklanan Ersin Tunçdemir hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

‘ONA KIYMAZ’

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2’nci duruşmasında Derya Tunçdemir’in eşi Engin Tunçdemir ifadesinde, “Ağabeyimden şikâyetçi değilim. Tüfeği alsa beni vururdu. Eşimi vurmazdı. Derya’ya kıymaz o. Eşim tüfeği almak isteyince kazara patlamış olabilir” dedi.

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Mahkeme heyeti, sanık hakkında suçun konusu, önem ve değeri gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılarak takdiri indirimi ile birlikte 3 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılmasına ve tahliyesine karar verdi. 

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#Ersin Tunçdemir#Derya Tunçdemir#Cinayet

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