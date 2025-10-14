Dervişoğlu’ndan Yavaş’a destek ziyareti

Haberin Devamı

Dervişoğlu, Yavaş ile görüşmesinin ardından “Durduğumuz yeri göstermek için Sayın Mansur Yavaş’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanındayız. Mansur Yavaş ‘a yönelik soruşturmaların bizim için hükmü yoktur” dedi. Öte yandan Dervişoğlu’na İYİ Parti ve Zafer Partisi olası ittifak soruldu. Dervişoğlu, “Dar bir alana sıkıştırmak isteniyor İYİ Parti. Bunu doğru bulmuyorum. İYİ Parti dar alana, ittifaklara sıkıştırılmamalı. İYİ Parti’nin merkez aklın hâkimi olmasından yanayım. Herkesle yan yana gelebiliriz. Ama ihanet hariç” dedi.