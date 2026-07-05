Dervişoğlu’ndan Tunceli ziyareti

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Türkmen Alevi Ocakları Birliği tarafından düzenlenen programda ilk olarak Alevi Dedesi tarafından dua edildi. Dervişoğlu duanın ardından yaptığı açıklamada, erenlerin Türklük şuuru, iman ve güzel ahlakla her karış toprağı vatan kıldıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bir eren düşünün ki Arnavutluk’tan Bosna-Hersek’e, Makedonya’dan Romanya’ya, Bulgaristan’dan Anadolu’ya kadar tekke, türbe ve makamların sahibidir. Öyle büyük bir coğrafyada gönül erliği yapmıştır ki bu yanıyla bile bir ömrü bir ideale armağan ettiğini görmek mümkündür. ‘Bin defa andığım gün de sensin. Bin defa yandığım gün de sensin. Gönülden gönüle aktığım sensin Allah’ım’ diyen bir yüce gönüllüyü burada, huzurunuzda anmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Erenler bugünün imkânıyla yapılamayanları, o günlerin imkânsızlıklarıyla büyük bir aşkla başardılar. Allah bizi onların açtığı Türklük ve güzel ahlak yolundan ayırmasın.”