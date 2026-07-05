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Dervişoğlu’ndan Tunceli ziyareti

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#İYİ Parti#Türkmen Alevi Ocakları Birliği#Müsavat Dervişoğlu
Dervişoğlu’ndan Tunceli ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyet, Tunceli’nin Hozat ilçesinde, Alevi inancında önemli bir yere sahip olan Sarı Saltuk Türbesi’ni ziyaret etti.

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Türkmen Alevi Ocakları Birliği tarafından düzenlenen programda ilk olarak Alevi Dedesi tarafından dua edildi. Dervişoğlu duanın ardından yaptığı açıklamada, erenlerin Türklük şuuru, iman ve güzel ahlakla her karış toprağı vatan kıldıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bir eren düşünün ki Arnavutluk’tan Bosna-Hersek’e, Makedonya’dan Romanya’ya, Bulgaristan’dan Anadolu’ya kadar tekke, türbe ve makamların sahibidir. Öyle büyük bir coğrafyada gönül erliği yapmıştır ki bu yanıyla bile bir ömrü bir ideale armağan ettiğini görmek mümkündür. ‘Bin defa andığım gün de sensin. Bin defa yandığım gün de sensin. Gönülden gönüle aktığım sensin Allah’ım’ diyen bir yüce gönüllüyü burada, huzurunuzda anmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Erenler bugünün imkânıyla yapılamayanları, o günlerin imkânsızlıklarıyla büyük bir aşkla başardılar. Allah bizi onların açtığı Türklük ve güzel ahlak yolundan ayırmasın.”

 

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#İYİ Parti#Türkmen Alevi Ocakları Birliği#Müsavat Dervişoğlu

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