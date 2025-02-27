Dervişoğlu'ndan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıya ilişkin açıklama

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin ek binasında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türk devletinin uzun süredir Suriye'nin kuzeyinde yapılanan PYD/YPG terör örgütünün aslında "PKK'nın ta kendisi" olduğunu söylediğini ifade eden Dervişoğlu, iktidarın, ABD ve Avrupa Birliği'ne seslenerek "PYD/YPG, PKK'nın kendisidir. PKK'ya terör örgütü deyip, YPG'ye destek oluyorsunuz. İkisi de aynı örgüttür." dediğini söyledi.

Dervişoğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrının, yalnızca "PKK'ya yazıhanesini Irak'ın kuzeyinden, Suriye'nin kuzeyine taşıması çağrısı" olduğunu belirtti.

Bugüne kadar bu sürecin sonuçlarının ne olacağıyla yüzleşmemiş olan bütün vatandaşlara seslendiğini belirten Dervişoğlu, şunları dile getirdi:

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"Umuyorum ki bugün televizyonlarda yayınlanan, terörist başı ve avanelerinin fotoğrafını gördüklerinde, mektubu duyduklarında, binlerce şehidimizi düşünmüşler, uzuvlarından mahrum bırakılmış binlerce gazimizi gözlerinin önüne getirmişlerdir. Onların annelerinin, babalarının, çocuklarının, eşlerinin yıllardır yaşadıkları tarifsiz acılara bir de böylesine bir ihanetin eklenmesiyle, şu an yaşadıkları derin acıyı bir kere daha tazeleyip anlamışlardır.

Bebek katilinden, barış güvercini yaratmaya cüret eden bu iktidar PKK'yı lağvetme kılıfıyla aslında Cumhur İttifakı devletine katmaktadır. Ezcümle, hangi isim ve gerekçeyle yapılırsa yapılsın, bu süreç, millet tanımıyla oynayarak, ömür boyu başkanlık pazarlığıdır. Başka bir amaca da matuf değildir. Emin olun iktidardakilerin de bunu elde etmek için söylemeyecekleri yalan, veremeyecekleri iç ve dış taviz bulunmamaktadır. 'Terörsüz Türkiye' diye çıkılan yolun sonunda terör devletleşecektir. PKK ismi lağvedilip, PYD/YPG terör devleti kurulacaktır."

Dervişoğlu, "Geldiğimiz noktada, tescilli bebek katilinin mektubuna sığınarak, çoktan kendini başka isimlere ve coğrafyalara taşımış bir terör örgütünün sözde kendini feshiyle, olmayan bir savaşın barışının geleceğine inanmamızı bekleyenlerin, emin olunuz ki, bizi düşürecekleri bu karanlığın dibi yoktur. Gün, bu gölge oyununa seyirci kalanlar ve alkışlayanlarla mücadele günüdür." ifadelerini kullandı.