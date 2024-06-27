Dervişoğlu’ndan Şimşek’e vergi tepkisi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, özetle şöyle konuştu: “Bugüne kadar Cumhurbaşkanı’nın atadığı her bakan ‘Gelen gideni aratır’ atasözünün ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu göstermiştir. Ekonomiye güven yerine ışıltı veren Nebati’den daha kötü bir dönem olamaz diye kendimizi avuturken de Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Vergimatik Mehmet geldi. Sayın Şimşek sağ olsun, daha tasarruf tedbirleri genelgesinin mürekkebi bile kurumadan, jet hızıyla vergi cebirleri genelgesine geçmeye karar verdi. 150 TL olan yurtdışı harç tutarı 3 bin TL’ye yani 20 katına çıkarılmak istenmektedir. Böylece devletin kasasına da 12.5 milyar TL ek gelir oluşturulacağı iddia edilmektedir. Milletimizin aklı ile alay edilmektedir. Yurtdışına çıkış harcını neredeyse yurtdışına gidiş-geliş uçak biletine eşdeğer hale getiren bu düzenleme ile elde edileceği varsayılan 12.5 milyar TL nerede kullanılacaktır?”