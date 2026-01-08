Dervişoğlu’ndan SDG tepkisi: Pek de mazlum çıkmadı

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çözüm sürecinin tam anlamıyla bir tıkanma yaşadığını söyledi. Dervişoğlu, partisinin Meclis grup toplantısında özetle şöyle konuştu: “Çözüm sürecinin tam anlamıyla bir tıkanma yaşadığını, sürecin mimarlarının ise Suriye’de aradıklarını bulamadıkları için adeta nedamet getirdiklerini ve direksiyonlarını da köprüden önceki son çıkışa doğru kırdıklarını görüyoruz. PKK, hiçbir zaman Suriye’de silah bırakacağını söylemedi. DEM Parti hiçbir zaman federasyon ve ikili hukuk talebinden vazgeçmedi. Şimdi de şaşırmışlar gibi beyanat veriyorlar. Neye şaşırdınız? SDG’nin YPG, YPG’nin de PKK olduğuna mı şaşırdınız? 11 sene boyunca ABD ve İsrail tarafından emrine ordu yetiştirilen Mazlum Abdi’nin pek de mazlum olmadığına mı şaşırdınız? Muhatabınızı İmralı zannettiniz. Sizin muhatabınız ABD ve İsrail. Bütün bunlar ortadayken süreci netleştirmek ve somut kırmızı çizgiler çizmek yerine Öcalan muhatap alındı ve Meclis’te kurulan komisyon İmralı’ya, Öcalan’ın ayağına götürüldü. TBMM’nin sözde münfesih bir terör örgütüne ve onun münzevi kostümü giydirilmiş eli kanlı başına karşı verilmiş hiçbir sözü, vaadi ve borcu olamaz.”